Но члены мусульманской общины Батли сочли, что этого недостаточно. Они провели акции протеста около школы, на которой требовали увольнения педагога, также озвучивали угрозы в его адрес. По информации местных СМИ, в настоящее время напуганный учитель скрывается.
"Угрозы и запугивание учителей всегда совершенно неприемлемы. Мы призываем родителей и школу к диалогу, если есть проблемы. Но протесты такого характера, какие мы видели, в частности, угрозы, а также нарушение режима ограничений, введенных из-за коронавируса, выходят за рамки дозволенного и должны быть немедленно прекращены", - заявили в министерстве образования. Министр ЖКХ, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик подчеркнул, что в Британии не должно быть места запугиванию учителей.
Напомним, что в октябре прошлого года 18-летний террорист обезглавил учителя средней школы в пригороде Парижа Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном толерантности и свободе самовыражения.