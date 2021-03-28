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Британская школа отстранила от работы учителя, показавшего детям на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, скорее всего, опубликованную в 2012 году во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Телеканал Sky News сообщает, что речь идет о педагоге школы Batley Grammar School в городе Батли в Западном Йоркшире. Директор школы Гари Кибл, которого цитирует BBC, принес "безоговорочные извинения" за то, что тот мог оскорбить чувства мусульман.

Но члены мусульманской общины Батли сочли, что этого недостаточно. Они провели акции протеста около школы, на которой требовали увольнения педагога, также озвучивали угрозы в его адрес. По информации местных СМИ, в настоящее время напуганный учитель скрывается.

Во Франции Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка

"Угрозы и запугивание учителей всегда совершенно неприемлемы. Мы призываем родителей и школу к диалогу, если есть проблемы. Но протесты такого характера, какие мы видели, в частности, угрозы, а также нарушение режима ограничений, введенных из-за коронавируса, выходят за рамки дозволенного и должны быть немедленно прекращены", - заявили в министерстве образования. Министр ЖКХ, общин и местного самоуправления Роберт Дженрик подчеркнул, что в Британии не должно быть места запугиванию учителей.

Напомним, что в октябре прошлого года 18-летний террорист обезглавил учителя средней школы в пригороде Парижа Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном толерантности и свободе самовыражения.

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