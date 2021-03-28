В Нью-Йорке ввели первые в США добровольные "паспорта вакцинации"

Нью-Йорк стал первым в Америке штатом, который ввел добровольные "паспорта вакцинации".

Глава региона Эндрю Куомо объявил о запуске Excelsior Pass - бесплатной платформы, помогающей гражданам подтвердить наличие отрицательного ПЦР-теста на SARS-COV-2, либо наличие антител после COVID-19. Также в базу данных будет загружаться информация о прививке от коронавируса. Жители штата смогут использовать Excelsior Pass, например, для доступа на различные общественные мероприятия.

Ранее Европейская комиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19. Так называемый зеленый паспорт должен быть внедрен входящими в ЕС странами к середине июня. Документ будет доступен как в цифровом формате, так и на бумаге.