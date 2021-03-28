Возвращаемся на СТО официального дилера: есть ли в этом смысл?

Проводимые ежегодно опросы среди автомобилистов констатируют: большая часть автовладельцев предпочитает обслуживаться в независимых СТО. Причем участники рынка фиксируют и вторую волну оттока - от независимых сервисов в гаражные мастерские и к механикам-одиночкам. Неужели дилеры обречены обслуживать только гарантийные машины?

1. Можно смело ездить на диагностику

Если вы хотите доподлинно узнать о технических неисправностях своей машины, то дилер в этом плане - лучший помощник. Тут правда есть некая доля сарказма, потому что задачей дилера является поиск максимального количества неисправностей.

Сервисмены впишут в ведомость абсолютно все (и это в целом хорошо) - от того, что требует немедленной замены или ремонта, до порой чисто умозрительных замечаний, которые могут привести к поломкам в отдаленной перспективе.

Кроме того, если дилер открылся не вчера и обладает хоть какой-то репутацией, то специализация на одной марке позволяет достаточно быстро и точно определить источник проблем. Мастера станции просто изначально знают, куда смотреть и чаще всего имеют наработанную статистику по типичным обращениям по каждой модели. Так что процент достоверности информации достаточно высок.

Правда только в том случае, если автовладелец сам хоть что-то понимает в устройстве автомобиля и чувствует признаки наступления тех или иных технических проблем. В ином случае, есть шанс того, что сотрудники сервиса "сядут на уши".

Так или иначе, у вас на руках чаще всего окажется длинный список желательных работ и запасных частей, который надо внимательно изучить и разделить на три части: cрочные работы, желательные и то, что можно иметь ввиду, но отложить на будущее.

2. Есть резон проходить регламентные ТО и отзывные кампании

Пока машина находится на гарантии, автовладельцы проходят у дилера ежегодные регламентные ТО, включающие замену масла в двигателе и прочие обязательные процедуры по обновлению расходников. Данные о прохождении заносятся в сервисную книжку, которая вообще-то является официальным документом и неким сервисным паспортом купленного автомобиля. Само собой, после окончания гарантии, ушедший в неофициальный сервис автовладелец ведение сервисной книжки чаще всего прекращает. И очень зря!

Дело в том, что ведение сервисной книжки, где заполняются отметки о регламентном обслуживании машины, крайне положительным образом сказывается на ее дальнейшей перепродаже. Фактически это гарантия того, что машина обслуживалась строго по правилам - на известных пробегах и в известном месте, куда покупатель может обратиться для документального подтверждения состояния авто.

Еще один приятный факт: банальная замена масла у дилера почти всегда подразумевает полную проверку авто, которая порой выявляет проведение производителем отзывной кампании по замене тех или иных узлов и агрегатов, которые меняются... бесплатно!

Учитывая, что регламентное ТО у дилера - не самая дорогая процедура, затраты на ее проведение могут с лихвой отбиться при перепродаже авто, поскольку доверия у покупателя к такой машине будет гораздо больше.

3. Можно платить только за работы

Заработок любой СТО состоит из стоимости работ и наценки на запасных частях. И если стоимость нормо-часа у дилера с учетом всевозможных скидок и акций может быть еще более-менее адекватна, то детали на официальном сервисе главным образом оригинальные и очень дорогие (кстати, и на неофициальном сервисе стоимость запчастей порой сильно кусается). Вот только покупать их там не обязательно.

Нередко мастера-приемщики распечатывают вместе с диагностическим листом и оригинальные номера запчастей. И даже если их нет, при доброжелательном отношении с клиентом, по просьбе выдачи номера обычно не скрывают. Так или иначе, найти их можно легко по VIN-номеру машины.

Главная задача: во-первых, уйти от дилерской наценки, во-вторых, узнать, кто является официальным поставщиком завода-производителя авто. Та же самая запчасть, только без официальной коробочки, стоит порой вдвое дешевле. А в целом покупка качественных неоригинальных комплектующих может сэкономить значительную сумму при ремонте у дилера, поскольку отказать в привозе "своих запчастей" он не может, а только сделает пометку об этом.

4. Стараться попадать на скидки, акции и сервисные спецпрограммы

Дилерский сервис - это часть огромной сетевой организации, которая контролируется и регулируется официальным представительством автомобильного бренда.

Последний в рамках своих всевозможных маркетинговых программ и стратегии развития бизнеса регулярно проводит всевозможные акции, направленные на привлечение новых покупателей. Это не только льготные кредиты на покупку машин и скидки trade-in, но и, конечно, программы по возвращению на сервис сбежавших от высоких цен постгарантийных клиентов.

Попадая на такие акции, можно очень неплохо сэкономить даже по сравнению с независимым сервисом - постгарантийные скидки на ремонт и запчасти, комплексное обслуживание отдельных систем, сезонные профилактические работы и прочее. Для того, чтобы не пропустить льготные условия, желательно подписаться на рассылку ближайших дилеров хотя бы в соцсетях.

5. Понимать ценовое позиционирование собственной машины

Автовладельцы, не имевшие опыта покупки новой машины, часто забывают, что ценовое позиционирование дилерского центра (в том числе и официального СТО) напрямую зависит от уровня той марки, которой дилер занимается.

Условно говоря: несмотря на то, что, например, Skoda, Volkswagen и Audi входят в один концерн и порой технически имеют немало общего, стоимость обслуживания на сервисе на автомобили этих брендов отличается порой кардинально в силу именно имиджевого позиционирования.

Очень часто в погоне за классом авто автолюбители останавливают свой выбор на старых премиальных машинах, которые еще можно относительно недорого обслуживать на стороне, однако заезд к дилеру на 10-летнем Audi или Mercedes чаще всего обозначает финансовую катастрофу в кошельке и психологическую травму в сердце.

Так вот, если обстоятельства заставили поменять старую "Ауди" на относительно свежую "Шкоду", то впечатления на сервисе лучше обновить, потому что обслуживание 3-5 летних моделей масс-марок у дилера чаще всего оказывается дешевле, чем старых премиальных авто в независимом СТО.

Покупка же народных иномарок вроде Renault иногда вообще удивляет демократичностью цен дилерских станций, которые объясняют их спецификой клиентуры: бывшие владельцы "Лад" чаще всего просто не могут заплатить больше, а потому сервису приходится подстраиваться под финансовые возможности основной массы.

Вывод

Если говорить в целом, то после окончания гарантии совсем забывать про существование дилерского сервиса не надо - там можно найти много интересного и полезного. Недорогое обслуживание на официальной СТО возможно, но только при подготовительных работах, определенных знаниях и дополнительных "телодвижениях". Нужно это автовладельцу или нет, каждый решает сам.