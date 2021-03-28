Жиров и Смольников не сыграют со Словакией

После победы над Словенией российская команда провела в воскресенье восстановительную тренировку в Сочи. Тренерский штаб разделил игроков на группы, согласно проведенному на поле времени.

Стало известно, что не полетит на матч в Словакию, который состоится 31 марта, футболист "Краснодара" Игорь Смольников.

"У защитника небольшая травма. На её лечение потребуется не менее 5-7 дней. Сегодня Игорь отправится в расположение своего клуба для дополнительного обследования и лечения", - говорится с сообщении в Telegram-канале сборной.

Также встречу пропустит и защитник "Зандхаузена" Александр Жиров. Причина - жесткие ограничения на въезд и выезд, которые действуют в Германии в отношении ряда стран, в число которых входит и Словакия.