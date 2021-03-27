Сборная России обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

К противостоянию в Сочи обе команды подошли в роли лидеров своей группы. Но если победа словенцев над хорватами (1:0) впечатлила и стала неожиданностью, то Россия с огромным трудом победила на выезде скромную Мальту (3:1). Несмотря на три очка, игра команды Станислава Черчесова вызвала массу вопросов. В общем, перед Словенией было тревожно.

Безусловно, большим плюсом для нашей сборной стало присутствие на трибунах "Фишта" болельщиков. По правилам УЕФА, зрителей на игре может быть не больше 30 процентов от вместимости арены. Почти все билеты, поступившие в продажу, были проданы: понаблюдать воочию за сегодняшним матчем решили около десяти тысяч человек. В современных реалиях, когда почти во всех европейских странах игры проходят без болельщиков, это очень хороший показатель.

Сама игра получилась яркой и богатой на события. Уже в первом тайме было забито три мяча: дубль оформил капитан сборной России Артем Дзюба, на что гости ответили точным ударом их главной звезды Йосипа Иличича. В целом, хозяева выглядели предпочтительнее соперника, хотя в нескольких эпизодах наша оборона действовала не лучшим образом.

Во втором тайме словенцы еще больше активизировались. Шансы забить были у Иличича, вышедшего на замену Дамьяна Бохара. В третий раз огорчить Яна Облака могли и наши футболиста. Неплохой шанс возник у Вячеслава Караваева, однако голкипер "Атлетико" справился с его ударом. Как итог - 2:1.

Благодаря победе Россия стала единоличным лидером группы H с шестью набранными очками. В следующем туре 30 марта команда Черчесова встретится в гостях со Словакией.