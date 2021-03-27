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27.03.2021 18:55
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

Текст: Артур Нанян ( Сочи)
Сборная России добилась второй победы подряд в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Наши футболисты обыграли в Сочи Словению - 2:1.

К противостоянию в Сочи обе команды подошли в роли лидеров своей группы. Но если победа словенцев над хорватами (1:0) впечатлила и стала неожиданностью, то Россия с огромным трудом победила на выезде скромную Мальту (3:1). Несмотря на три очка, игра команды Станислава Черчесова вызвала массу вопросов. В общем, перед Словенией было тревожно.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Безусловно, большим плюсом для нашей сборной стало присутствие на трибунах "Фишта" болельщиков. По правилам УЕФА, зрителей на игре может быть не больше 30 процентов от вместимости арены. Почти все билеты, поступившие в продажу, были проданы: понаблюдать воочию за сегодняшним матчем решили около десяти тысяч человек. В современных реалиях, когда почти во всех европейских странах игры проходят без болельщиков, это очень хороший показатель.

Сама игра получилась яркой и богатой на события. Уже в первом тайме было забито три мяча: дубль оформил капитан сборной России Артем Дзюба, на что гости ответили точным ударом их главной звезды Йосипа Иличича. В целом, хозяева выглядели предпочтительнее соперника, хотя в нескольких эпизодах наша оборона действовала не лучшим образом.

Во втором тайме словенцы еще больше активизировались. Шансы забить были у Иличича, вышедшего на замену Дамьяна Бохара. В третий раз огорчить Яна Облака могли и наши футболиста. Неплохой шанс возник у Вячеслава Караваева, однако голкипер "Атлетико" справился с его ударом. Как итог - 2:1.

Благодаря победе Россия стала единоличным лидером группы H с шестью набранными очками. В следующем туре 30 марта команда Черчесова встретится в гостях со Словакией.

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