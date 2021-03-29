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29.03.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Американец угнал Bentley, но забыл надеть маску

Текст: Григорий Гомельчук

Обязательное во многих странах ношение масок сыграло на руку преступникам - теперь им проще оставаться неузнанными. Но помогает это только самым прилежным, тем кто носит маски правильно, а не на подбородке, как незадачливый угонщик из американского города Саутфилд.

Фото: Istock
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Мужчина, казалось бы, тщательно подготовил свою многоходовую операцию. Сначала он зашел в прокатную контору Dream Luxury Car Rentals, прикинувшись добропорядочным клиентом.

Злоумышленник сделал вид, что собирается взять напрокат белый Bentley Flying Spur стоимостью 200 тысяч долларов. Узнав, где хранятся ключи от машины, мужчина улучил момент и незаметно сунул их в карман. На следующий день он подъехал к прокатной конторе, спокойно сел в Bentley и был таков.

Но угонщик не учел, что прокатная контора оборудована камерами слежения, которые запечатлели его физиономию, не прикрытую маской. Владелец прокатной конторы объявил награду 3000 долларов за информацию, которая поможет найти машину. Вскоре он получил несколько наводок, и полиция смогла задержать преступника.

#Bentley