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29 марта 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 26 марта 2021 года № 98-П "О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П и от 13.04.2020 № 156-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 23.03.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 10.03.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:

"4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовать работу подведомственных:

4.1. Государственных казенных учреждений Астраханской области -центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск по приему граждан по предварительной записи при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

4.2. Государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области по предоставлению социальных услуг:

- в полустационарной форме социального обслуживания при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски);

- в стационарной форме социального обслуживания в государственном автономном учреждении социального обслуживания Астраханской области "Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка" и государственном автономном учреждении Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный центр "Русь" при соблюдении следующих условий: количество лиц, проживающих одновременно в жилом помещении, не должно превышать 2 человека; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).".

1.2. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в абзаце втором подпункта 17.1 слова "подпунктами 17.4, 17.6" заменить словами "подпунктом 17.6";

- подпункт 17.4 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 13.04.2020 № 156-П "Об особенностях предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи отдельным категориям граждан на территории Астраханской области в 2020 - 2021 годах" следующие изменения:

2.1. В пункте 1 постановления:

- в абзаце первом подпункта 1.1 слова "по 31.03.2021" заменить словами "по 30.09.2021 (включительно)";

- в подпункте 1.2:

в абзаце первом слова "с 01.10.2020 по 31.03.2021" заменить словами "с 01.07.2021 по 30.09.2021 (включительно)";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае поступления от гражданина в учреждение до 01.07.2021 предусмотренных порядками документов, необходимых для продления.выплат, учреждение не позднее дня, следующего за днем их поступления в учреждение, направляет их гражданину обратно вместе с уведомлением об отказе в их рассмотрении, в котором указывает период, в течение которого гражданин вправе в соответствии с настоящим постановлением представить в учреждение соответствующие документы.";

- в подпункте 1.3 цифры "01.04.2021" заменить цифрами "01.10.2021".

2.2. В пункте 2 постановления:

- в абзаце первом слова "по 31.03.2021" заменить словами "по 30.09.2021 (включительно)";

- в абзаце втором слова "01.11.2020 по 31.03.2021" заменить словами "01.07.2021 по 30.09.2021 (включительно)";

- в абзаце третьем слова "01.10.2020 по 31.03.2021" заменить словами "01.06.2021 по 30.09.2021 (включительно)";

- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"В случае поступления от гражданина в учреждение до 01.06.2021 предусмотренных Порядком получения компенсации документов, необходимых для получения справки о признании семьи нуждающейся в поддержке, учреждение не позднее дня, следующего за днем их поступления в учреждение, направляет их гражданину обратно вместе с уведомлением об отказе в их рассмотрении, в котором указывает период, в течение которого гражданин вправе в соответствии с настоящим постановлением представить в учреждение соответствующие документы,";

- в абзацах шестом, седьмом цифры "01.04.2021" заменить цифрами "01.10.2021".

2.3. В пункте 3 постановления:

- в абзаце первом слова "по 31.03.2021" заменить словами "по 30.09.2021 (включительно)";

- в абзаце втором слова "с 01.10.2020 по 31.03.2021" заменить словами "с 01.07.2021 по 30.09.2021 (включительно)";

- дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"В случае поступления от гражданина в учреждение до 01.07.2021 предусмотренных Порядком обеспечения питанием документов, необходимых для назначения полноценного бесплатного питания, учреждение не позднее дня, следующего за днем их поступления в учреждение, направляет их гражданину обратно вместе с уведомлением об отказе в их рассмотрении, в котором указывает период, в течение которого гражданин вправе в соответствии с настоящим постановлением представить в учреждение соответствующие документы.";

- в абзацах четвертом, пятом цифры "01.04.2021" заменить цифрами "01.10.2021".

2.4. В пункте 4 постановления цифры "01.10.2020" заменить словами , "30.09.2021 (включительно)".

2.5. В абзаце первом пункта 5, пункте 6 по становления цифры "31.03.2021" заменить цифрами "30.09.2021".

3. Постановление вступает в силу с 01.04.2021.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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