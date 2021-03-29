В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который на днях обсуждали на межведомственной рабочей группе в минюсте, не прописано, что такое средняя скорость. Хотя предложения прописать звучали не раз. На необходимости обозначить в законе это понятие настаивает и Госавтоинспекция, и даже защитники прав автомобилистов. Почему так сложно вставить такой термин в закон, разбирался корреспондент "РГ".

Вынесение штрафа за превышение средней скорости давно стало обыденностью. На некоторых дорогах научили комплексы фотовидеоконтроля одновременно фиксировать моментальную скорость, когда автомобиль проезжает под камерой, и высчитывать среднюю - между двух камер. Таким образом удается добиться соблюдения водителями скоростного режима на всем участке, а не только в непосредственной близости от камеры. Необходится и без казусов, когда водитель получает сразу два штрафа: за моментальную скорость и за среднюю.

Однако вот загвоздка: понятия средней скорости нет ни в одном законе. А у судов нет однозначного понимания, как относиться к штрафам за ее превышение. Причем, судя по судебной практике, все больше решений принимается в пользу автовладельцев.

Громкое решение Верховного суда, ставящее под большое сомнение правомерность использования комплексов, которые измеряют среднюю скорость, было принято еще в 2019 году. Тогда автомобилист обжаловал вынесенный ему штраф за среднюю скорость в Смоленской области. Впрочем, и штраф сам по себе был замечательный: среднюю скорость автовладельцу измерили на участке длиной более 70 км.

Верховный суд тогда указал, что нарушение согласно постановлению Пленума Верховного суда характеризуется в том числе местом и временем его совершения. Материалы, формируемые автоматическими камерами, должны содержать эту информацию. Указание отдельного участка дороги в качестве места совершения нарушения недопустимо, в том числе и потому, что на данный участок может распространяться юрисдикция не одного суда, а нескольких.

В постановлении указан временной промежуток. Но превышение скорости - не длящееся нарушение. Поэтому в постановлении о штрафе должно быть указано точное время слишком быстрого движения.

Превышение скорости - не длящееся нарушение. В постановлении о штрафе должно быть указано точное время слишком быстрого движения

К тому же водитель мог остановиться или съехать на объездную дорогу, в результате скорость в какой-то момент могла быть выше, а значит, по вменяемой части данной статьи водителя привлекать нельзя, указал ВС и направил дело на новое рассмотрение в Вяземский районный суд Смоленской области.

Однако этот суд странным образом учел замечания Верховного суда. Он указал, что в законе время и место совершения нарушения не закреплены. Закреплены лишь обстоятельства. Похоже, постановление Пленума ВС для этого суда не указ. А что касается того, что скорость могла быть выше, то на это районный суд указал, что не может применять другую часть данной статьи, потому что она ухудшит положение нарушителя. Причем Смоленский областной суд это решение поддержал.

Но большинство судов все-таки следуют постановлению Пленума Верховного суда. Так, Нарофоминский суд отменил постановление о превышении средней скорости водителем, а дело прекратил по истечению срока давности. Инспектор обжаловал это решение в Московском областном суде, но областной суд указал, что производство прекращено по истечению сроков давности, а в таком случае возобновить его закон не позволяет.

Ранее Чеховский районный суд выносил подобное решение. И главный аргумент в пользу отмены постановлений - не указано конкретное место и время нарушения.

Именно поэтому сейчас в МВД разрабатывают предложения для внесения в КоАП, чтобы закрепить в нем понятие "средняя скорость".

Но главная сложность заключается в том, как обозначить место и время нарушения, раз превышение скорости - не длящееся нарушение.

Свои предложения по внесению в новый КоАП термина "средняя скорость" ранее направлял Общероссийский народный фронт. В его формулировке место и время обходилось стороной.

Но зато были указаны четкие требования: средняя скорость не может измеряться на участке, где установлен единый скоростной режим, и нет примыканий, позволяющих проехать этот участок за более короткое время.

Про единый скоростной режим указано не просто так. Оказывается, к примеру, в Татарстане устанавливают камеры, которые измеряют среднюю скорость на участках, где установлены разные ограничения. Установщики камер говорят, что они замеряют среднюю скорость по максимальному ограничению. Но такое измерение в принципе неправильно. Ведь, по сути, если человек проехал с максимальной разрешенной скоростью, значит, он точно где-то нарушил.

Но предложения Общероссийского Народного Фронта в новый КоАП не были включены без объяснения причин. Хотя без внесения в этот документ понятия "средняя скорость", судя по судебной практики, применять такие камеры на дорогах и выносить с их помощью штрафы незаконно.