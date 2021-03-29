ЦСКА стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли ярославский "Локомотив" в седьмом матче серии плей-офф и стали последними полуфиналистами розыгрыша Кубка Гагарина.

Решающая седьмая игра этой серии прошла в понедельник в Москве. Счет был открыт на восьмой минуте. Отличился защитник Мэтт Робинсон. На 13-й минуте Максим Шалунов во второй раз поразил ворота гостей. В оставшееся время зрители заброшенных шайб не увидели.

ЦСКА победил - 2:0, выиграв серию 4-3. В финале Западной конференции победитель регулярного чемпионата КХЛ сыграет со СКА из Санкт-Петербурга. Серия стартует 2 апреля в Москве.

В финале Востока сыграют казанский "Ак Барс" и омский "Авангард". Первая игра пройдет в Казани 3 апреля.