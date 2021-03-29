Единая база цифровых профилей мигрантов появится в России

Единая информационная платформа учета иностранных граждан, включающая их цифровые профили, будет создана в России. Это позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

"Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе", - со ссылкой на пресс-центр МВД пишет ТАСС.

С помощью цифрового профиля иностранцы смогут заключать трудовые договоры с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, а также пользоваться информационными сервисами.

Ранее в МВД назвали обязательное условие работы иностранцев в России - это регистрация и приезжих, и их потенциальных работодателей в электронных реестрах. Подготовка законопроекта уже идет, в ней участвуют все заинтересованные ведомства, документ также обсуждается с экспертным и бизнес-сообществами.