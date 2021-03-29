ФСБ сообщила подробности приговора украинскому футболисту Василенко

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в понедельник признал законным решение Мосгорсуда по делу Василия Василенко. Кроме того, апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу стороны защиты, которая настаивала на отмене приговора. Таким образом, приговор вступил в законную силу. 7 декабря 2020 года Мосгосруд признал Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строго режима.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что Василенко 1967 г. р. целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России. Как заявили в российской спецслужбе, передача этих данных за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства.

"В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства виновности иностранного гражданина в совершении шпионажа", - подчеркнули в ЦОС ФСБ. Там отметили, что Василенко был задержан сотрудниками ФСБ России в октябре 2019 года при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу "С-300" в интересах государственного концерна "Укроборонпром". Первоначально ему было предъявлено обвинение в контрабанде оборудования военного назначения. Весной прошлого года следствие ФСБ переквалифицировало обвинение на шпионаж.

Василий Василенко профессионально играл в футбол с 1992 по 2001 год в различных украинских командах. После окончания карьеры продолжал работать детским тренером по футболу.