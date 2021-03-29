Хуснуллин: Правильное ценообразование улучшит российские дороги

Для улучшения качества дорог в России необходимо прийти к правильному ценообразованию в строительстве. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в телепрограмме "Познер" на Первом канале.

"Сказать, что у нас всё в порядке в дорожном строительстве, что ничего не пропадает и не подменяют качественные материалы, я не могу. Но эта задача, к которой мы должны стремиться, чтобы минимизировать все потери и сделать стройку максимально качественной", - передает слова вице-премьера "Интерфакс".

Один из важнейших вопросов - правильное ценообразование, отметил он. "Весь прошлый год мы занимались тем, чтобы цену в стройке максимально приблизить к реальной. Когда она будет реальной и когда строители будут реально понимать, сколько стоит их объект и сколько они могут реально выполнить и за какие деньги, тогда и качество стройки поднимется", - отметил вице-премьер.

Несмотря на пандемию, в 2020 году в России было отремонтировано и построено на 20% больше дорог, чем было запланировано. "Ремонт стал более качественный, мы очень серьезно к этому отнеслись и еженедельно держали на контроле вопросы со стройкой, приемкой и качеством", - подчеркнул Хуснуллин.