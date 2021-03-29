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Как починить Cyberpunk 2077? Опубликован список изменений патча 1.2

Текст:   Богдан Бобров
29.03.2021,  
14:45
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Польская студия CD Projekt RED, несмотря на кадровые потери, резкие падения продаж и обвал собственных акций, продолжает лепить игру мечты из того, что вышло у них на релизе с названием Cyberpunk 2077.

Разработчики опубликовали на официальном сайте проекта длиннющий список изменений, которые вступят в силу после выхода большого патча за номером 1.2.

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Правки затронут игровой процесс, задания и открытый мир, а также "починят" многочисленные ошибки в дизайне сцен, окружении, графике, звуке и анимациях.

Кроме того, авторы обещают, что с новой заплаткой значительно улучшится стабильность и производительность.

Создатели Cyberpunk 2077 заверяют, что патч выйдет в ближайшее время на ПК, консолях и Google Stadia.

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Фото: istock
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