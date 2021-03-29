- Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа, - рассказали "РГ" в минпросвещения. - Директор школы издает приказ в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Второй этап - для детей, не проживающих на закрепленной территории: прием заявлений начинается 6 июля и идет до момента заполнения свободных мест. Но не позднее 5 сентября. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут.
То есть принцип такой: на первом этапе сначала собираются списки - потом издаются приказы. А значит, не нужно, скажем, по ночам караулить свою очередь у ворот выбранной школы. Или до посинения кликать на сайте нужную кнопку, чтобы на пару секунд опередить "конкурентов". Теперь все четко, по новому федеральному порядку.
Удастся электронным сервисам выдержать "первоклассный" ажиотаж в этом году? В большинстве регионов местные власти уже наладили запись первоклашек через порталы госуслуг: опубликованы подробные инструкции для родителей, перечни закрепленных за школой территорий. Но, как всегда, остаются нюансы.
В 00.00 на сайте
В Екатеринбурге в новом учебном году в школу придут 22 509 первоклассников. Как говорится, парт хватит всем. И все равно родители волнуются. Да, новые правила во многом сняли лишнюю головную боль, однако беспокойство вызывает уже то, что сейчас не предусмотрено отдельных дней для записи детей-льготников. Получается, они в любой момент могут потеснить остальных.
Все прекрасно понимают и другое: хотя прием будет длиться три месяца, большинство родителей, как повелось, постараются записать ребенка в школу в первые же часы, если не минуты, "старта". Поэтому местные власти решили сохранить "разбивку" по самым густонаселенным районам. Но каждому дается не персональный день, как в прошлом году, а лишь несколько часов. Так, три района подают заявления 1 апреля с 00.00 до 06.00, затем в течение часа - два других, следом - с 07.00 - остальные.
Причем, как поясняет вице-мэр по социальной политике администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, претендовать можно только на одно образовательное учреждение. Номер очереди может меняться в течение всего срока приема документов - все зависит от того, сколько желающих с привилегиями захотят учиться в данном учебном заведении. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в уральской столице можно через госуслуги, МФЦ, лично в школе или заказным письмом через почту.
Подавших заявления через госуслуги местные власти обещают информировать о номере очереди еженедельно. Если ребенок в квоту по приему не попал, родителю нужно отозвать старое заявление и подать новое - на другое образовательное учреждение.
- Получается, до июля будем сидеть как на иголках: попадаем в школу или нет, - переживает Мария Н., мама будущего первоклассника.
Не гонитесь за престижем!
В Санкт-Петербурге схема записи в первый класс отработана четко. Заявления подаются только через портал госуслуг либо через МФЦ: сами школы их не принимают.
В заявлении можно указать до трех образовательных организаций, правда, только в рамках одного района. При этом необязательно подавать заявления именно 1 апреля. Все они попадают в одну информационную систему: выстраиваются не по дате и времени подачи, а с учетом льгот. И только по истечении тридцати рабочих дней школы приступают к обработке заявлений и рассылке приглашений родителям.
То есть заявления, например, поданные 1 и 26 апреля, имеют равную юридическую силу. С 15 мая школы начнут приглашать родителей на оформление документов для зачисления ребенка. Сначала - льготные категории, в том числе братья и сестры, затем дети из микрорайона, потом, если останутся свободные места, - все остальные.
- Портал госуслуг не зависнет! Мы многократно тестировали систему: мощности хватит, даже если все родители решат подать заявление дистанционно. Заявления можно подавать с ноля часов. Но время на конкретных компьютерах может различаться. Если вы подадите заявление в 23.59, оно не пройдет, придет отказ, нужно будет подавать заново. Лучше пару минут подождать, - советует зампредседателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Ольга Решетова.
Чиновники в один голос заверяют: никакого смысла торопиться нет. Петербург - один из немногих мегаполисов, где удается сохранять обучение только в первую смену. И это несмотря на то, что число первоклассников растет с каждым годом. Если в 2014 году первый раз за парты сели 42 тысячи ребят, то в предстоящем сентябре - уже 64 тысячи.
- В некоторые популярные школы мест может не хватить и для жителей района. Но начальные школы дают одинаковый уровень образования, а углубленное изучение предметов, лицейские, гимназические программы - прерогатива средней школы. Поэтому не гонитесь на престижностью, вы еще успеете поменять школу, - советует председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. - Если ребенок не попал именно туда, куда мечтали родители, то предлагаются альтернативные варианты. Если есть возможность, могут быть открыты дополнительные классы.
А вот что говорит директор школы № 619 Ирина Байкова:
- У нас две площадки, на которых можем открыть десять классов. Да, школа очень популярная, но мы стараемся идти навстречу родителям. Со многими будущими первоклассниками уже знакомы: у нас есть свой детский сад, выпускники которого будут зачислены.
За парту - по прописке
В прошлом году Краснодар побил рекорд по числу первых классов в одной школе: в № 71 их открыли 33 - с литерами от "А" до "Я". В этом году за классные парты сядут еще больше малышей - больше 20 тысяч. Краснодар - самый быстрорастущий город России. Но проблемы, как правило, возникают только в том случае, если мама хочет отдать ребенка в школу "не по прописке".
- Некоторые родители специально покупают регистрацию, чтобы отдать ребенка в ту школу, которую считают лучшей, - говорит председатель краснодарской городской общественной организации Союз многодетных семей "Кубанская семья" Светлана Недилько.
В Барнауле родители тоже такое практикуют: прописывают детей у знакомых и родственников ради хорошей школы. В 2021 году за парты здесь сядут около девяти тысяч первоклассников, а мест в классах - чуть больше восьми тысяч, поэтому "дополнительных" учеников равномерно распределят по школам.
- Мы планировали набрать, как обычно, три первых класса, но получили задание сформировать четыре - на 120 ребятишек, - отметил директор барнаульской гимназии № 40 Александр Овсиевский. - Гимназия в центре города, рядом много офисов, и зачастую родителям удобнее водить детей к нам, а не рядом с домом. Но в первую очередь набираем детей по прописке, а уж потом всех желающих.
Минпросвещения разъясняет:
- Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, никакого ажиотажа родители могут не опасаться.
- Если у ребенка есть льготы, можно подать заявление в любую школу города? Нет, - отвечает минпросвещения. - Ребенок будет иметь первоочередное право зачисления в 1 класс только по месту жительства.
- Некоторые люди думают, что количество льготников слишком велико, поэтому в школах не хватит мест тем детям, которые живут рядом. Но на самом деле детей льготных категорий не так много, они не повлияют существенно на ситуацию с набором в 1 класс.
- Говорят, что все льготные категории введены в этом году. Но на самом деле в новом порядке собраны воедино нормативные акты, принятые с 1998 по 2012 годы.
- Родители опасаются, что все места в выбранных школах займут дети прокуроров, судей и следователей, которые имеют право внеочередного приема. Но на самом деле они смогут воспользоваться своими льготами только поступая в школы, имеющие интернат, - на обычные школы эти льготы не распространяются.
- Многие думают, что все дети, имеющие первоочередное право поступления, выберут лучшую школу города, и там не останется мест для остальных. На самом деле право первоочередного поступления распространяется лишь на школы по месту жительства этих детей.
Полный список "льготников" и документов, необходимых для зачисления в школу, - смотрите здесь.
Ирина Абанкина, главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ:
- С одной стороны, запись в первый класс стала более понятной: есть четкие сроки и федеральный порядок. С другой - сделан он все-таки для чиновников, а не для мам и пап. Учтены интересы всех льготников: семей военных, полицейских и других сотрудников органов внутренних дел, младших братьев и сестер. Но вместе с тем многие родители будут ждать 30 июня в стрессе: вылетят они из самого конца списка или нет. Не исключаю, что некоторым придется искать другую школу в последний момент по остаточному принципу.
И проблему эту - ажиотаж при записи в "хорошие" и "элитные" школы - просто так не решить. Нужна система комплексного выравнивания качества образования в регионах. На местном уровне власти должны делать все, чтобы обычные, "неэлитные" школы стали более привлекательны: повышать квалификацию педагогов, проводить дни открытых дверей, чтобы мамы и папы могли познакомиться со школой, поговорить с учителями, узнать "своего" педагога и выбрать программу. Можно открывать кадетские классы (они в последнее время стали очень популярны), "продленку", дополнительные кружки и секции.
Очень хороший опыт у Москвы, которая предлагает родителям подать заявления в три школы. Более того, все московские детские сады входят в большие образовательные комплексы, и дети практически бесшовно переходят (иногда целыми группами) в первые классы. Но и в столице, несмотря на общее очень высокое качество образования, есть свой негласный "рейтинг": мы статистически доказали, что на северо-западе Москвы рядом с сильными школами недвижимость ощутимо дороже. Это уже мировая практика.
1. Трижды подумайте, в каком возрасте вы отправите ребенка в первый класс. Стандартно школы принимают с 6 лет 6 месяцев до восьми лет. Но если ребенок "весенний" и ему уже шесть с половиной, а в следующем году будет семь с половиной, лучше подождите. Практика показывает, что быть самым младшим в классе - психологически сложно, навсегда останешься "маленьким". Ни в средних классах, ни в старших разница с одноклассниками в возрасте никуда не растворится. Кроме того, ближе к семи годам дети лучше справляются с эмоциями, им легче выдержать школьную нагрузку.
2. Внимательно изучите, какая территория за какой школой закреплена. Эти "границы" могут меняться каждый год. Начальную школу лучше выбирать ближайшую к дому. Если есть День открытых дверей, обязательно следует прийти и познакомиться с педагогами.
3. Помните: школа обязана принять ребенка в первый класс без тестов, собеседований или экзаменов. Отказать в приеме по причине некоего "отбора" не может даже частная школа! (При условии, что вы готовы платить.) В приеме может быть отказано, только если списки уже сформированы и мест нет. Тогда городские органы управления образованием просто обязаны вам помочь и предоставить место в другой школе.
"Остаться вообще без места ребенок не может. И тут важный нюанс. По санитарным правилам, расстояние от школы до дома не должно превышать 500-800 метров в условиях города. В селах - допускается до 1 километра. Если больше - муниципалитет должен организовать школьный автобус", - говорит Ирина Абанкина.