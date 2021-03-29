1 апреля во всех российских школах стартует запись в первый класс. Изменились сроки приема, расширился список льготников. Теперь первоклашка гарантированно сможет попасть в ту же школу, где уже учатся его братья и сестры. Но главное, приказы о зачислении тоже будут издаваться по-новому.

Краснодар - рекордсмен по числу первых классов. В одной из школ города в прошлом году их открыли 33 - с литерами от "А" до "Я". Фото: Сергей Михеев/РГ

- Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа, - рассказали "РГ" в минпросвещения. - Директор школы издает приказ в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Второй этап - для детей, не проживающих на закрепленной территории: прием заявлений начинается 6 июля и идет до момента заполнения свободных мест. Но не позднее 5 сентября. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут.

То есть принцип такой: на первом этапе сначала собираются списки - потом издаются приказы. А значит, не нужно, скажем, по ночам караулить свою очередь у ворот выбранной школы. Или до посинения кликать на сайте нужную кнопку, чтобы на пару секунд опередить "конкурентов". Теперь все четко, по новому федеральному порядку.

Не нужно по ночам караулить свою очередь у ворот школы. Или до посинения кликать на сайте нужную кнопку. Теперь все по новому федеральному порядку

Удастся электронным сервисам выдержать "первоклассный" ажиотаж в этом году? В большинстве регионов местные власти уже наладили запись первоклашек через порталы госуслуг: опубликованы подробные инструкции для родителей, перечни закрепленных за школой территорий. Но, как всегда, остаются нюансы.

В 00.00 на сайте

В Екатеринбурге в новом учебном году в школу придут 22 509 первоклассников. Как говорится, парт хватит всем. И все равно родители волнуются. Да, новые правила во многом сняли лишнюю головную боль, однако беспокойство вызывает уже то, что сейчас не предусмотрено отдельных дней для записи детей-льготников. Получается, они в любой момент могут потеснить остальных.

Все прекрасно понимают и другое: хотя прием будет длиться три месяца, большинство родителей, как повелось, постараются записать ребенка в школу в первые же часы, если не минуты, "старта". Поэтому местные власти решили сохранить "разбивку" по самым густонаселенным районам. Но каждому дается не персональный день, как в прошлом году, а лишь несколько часов. Так, три района подают заявления 1 апреля с 00.00 до 06.00, затем в течение часа - два других, следом - с 07.00 - остальные.

Причем, как поясняет вице-мэр по социальной политике администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, претендовать можно только на одно образовательное учреждение. Номер очереди может меняться в течение всего срока приема документов - все зависит от того, сколько желающих с привилегиями захотят учиться в данном учебном заведении. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс в уральской столице можно через госуслуги, МФЦ, лично в школе или заказным письмом через почту.

Подавших заявления через госуслуги местные власти обещают информировать о номере очереди еженедельно. Если ребенок в квоту по приему не попал, родителю нужно отозвать старое заявление и подать новое - на другое образовательное учреждение.

- Получается, до июля будем сидеть как на иголках: попадаем в школу или нет, - переживает Мария Н., мама будущего первоклассника.

Не гонитесь за престижем!

В Санкт-Петербурге схема записи в первый класс отработана четко. Заявления подаются только через портал госуслуг либо через МФЦ: сами школы их не принимают.

В заявлении можно указать до трех образовательных организаций, правда, только в рамках одного района. При этом необязательно подавать заявления именно 1 апреля. Все они попадают в одну информационную систему: выстраиваются не по дате и времени подачи, а с учетом льгот. И только по истечении тридцати рабочих дней школы приступают к обработке заявлений и рассылке приглашений родителям.

То есть заявления, например, поданные 1 и 26 апреля, имеют равную юридическую силу. С 15 мая школы начнут приглашать родителей на оформление документов для зачисления ребенка. Сначала - льготные категории, в том числе братья и сестры, затем дети из микрорайона, потом, если останутся свободные места, - все остальные.

- Портал госуслуг не зависнет! Мы многократно тестировали систему: мощности хватит, даже если все родители решат подать заявление дистанционно. Заявления можно подавать с ноля часов. Но время на конкретных компьютерах может различаться. Если вы подадите заявление в 23.59, оно не пройдет, придет отказ, нужно будет подавать заново. Лучше пару минут подождать, - советует зампредседателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Ольга Решетова.

Чиновники в один голос заверяют: никакого смысла торопиться нет. Петербург - один из немногих мегаполисов, где удается сохранять обучение только в первую смену. И это несмотря на то, что число первоклассников растет с каждым годом. Если в 2014 году первый раз за парты сели 42 тысячи ребят, то в предстоящем сентябре - уже 64 тысячи.

- В некоторые популярные школы мест может не хватить и для жителей района. Но начальные школы дают одинаковый уровень образования, а углубленное изучение предметов, лицейские, гимназические программы - прерогатива средней школы. Поэтому не гонитесь на престижностью, вы еще успеете поменять школу, - советует председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская. - Если ребенок не попал именно туда, куда мечтали родители, то предлагаются альтернативные варианты. Если есть возможность, могут быть открыты дополнительные классы.

А вот что говорит директор школы № 619 Ирина Байкова:

- У нас две площадки, на которых можем открыть десять классов. Да, школа очень популярная, но мы стараемся идти навстречу родителям. Со многими будущими первоклассниками уже знакомы: у нас есть свой детский сад, выпускники которого будут зачислены.

За парту - по прописке

В прошлом году Краснодар побил рекорд по числу первых классов в одной школе: в № 71 их открыли 33 - с литерами от "А" до "Я". В этом году за классные парты сядут еще больше малышей - больше 20 тысяч. Краснодар - самый быстрорастущий город России. Но проблемы, как правило, возникают только в том случае, если мама хочет отдать ребенка в школу "не по прописке".

- Некоторые родители специально покупают регистрацию, чтобы отдать ребенка в ту школу, которую считают лучшей, - говорит председатель краснодарской городской общественной организации Союз многодетных семей "Кубанская семья" Светлана Недилько.

В Барнауле родители тоже такое практикуют: прописывают детей у знакомых и родственников ради хорошей школы. В 2021 году за парты здесь сядут около девяти тысяч первоклассников, а мест в классах - чуть больше восьми тысяч, поэтому "дополнительных" учеников равномерно распределят по школам.

- Мы планировали набрать, как обычно, три первых класса, но получили задание сформировать четыре - на 120 ребятишек, - отметил директор барнаульской гимназии № 40 Александр Овсиевский. - Гимназия в центре города, рядом много офисов, и зачастую родителям удобнее водить детей к нам, а не рядом с домом. Но в первую очередь набираем детей по прописке, а уж потом всех желающих.

Теперь первоклашка гарантирован-но сможет попасть в ту же школу, где уже учатся его братья и сестры. Фото: Владимир Аносов

Официально

Минпросвещения разъясняет:

- Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, никакого ажиотажа родители могут не опасаться.

- Если у ребенка есть льготы, можно подать заявление в любую школу города? Нет, - отвечает минпросвещения. - Ребенок будет иметь первоочередное право зачисления в 1 класс только по месту жительства.

- Некоторые люди думают, что количество льготников слишком велико, поэтому в школах не хватит мест тем детям, которые живут рядом. Но на самом деле детей льготных категорий не так много, они не повлияют существенно на ситуацию с набором в 1 класс.

- Говорят, что все льготные категории введены в этом году. Но на самом деле в новом порядке собраны воедино нормативные акты, принятые с 1998 по 2012 годы.

- Родители опасаются, что все места в выбранных школах займут дети прокуроров, судей и следователей, которые имеют право внеочередного приема. Но на самом деле они смогут воспользоваться своими льготами только поступая в школы, имеющие интернат, - на обычные школы эти льготы не распространяются.

- Многие думают, что все дети, имеющие первоочередное право поступления, выберут лучшую школу города, и там не останется мест для остальных. На самом деле право первоочередного поступления распространяется лишь на школы по месту жительства этих детей.

Полный список "льготников" и документов, необходимых для зачисления в школу, - смотрите здесь.

Компетентно

Ирина Абанкина, главный научный сотрудник, заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ:

- С одной стороны, запись в первый класс стала более понятной: есть четкие сроки и федеральный порядок. С другой - сделан он все-таки для чиновников, а не для мам и пап. Учтены интересы всех льготников: семей военных, полицейских и других сотрудников органов внутренних дел, младших братьев и сестер. Но вместе с тем многие родители будут ждать 30 июня в стрессе: вылетят они из самого конца списка или нет. Не исключаю, что некоторым придется искать другую школу в последний момент по остаточному принципу.

И проблему эту - ажиотаж при записи в "хорошие" и "элитные" школы - просто так не решить. Нужна система комплексного выравнивания качества образования в регионах. На местном уровне власти должны делать все, чтобы обычные, "неэлитные" школы стали более привлекательны: повышать квалификацию педагогов, проводить дни открытых дверей, чтобы мамы и папы могли познакомиться со школой, поговорить с учителями, узнать "своего" педагога и выбрать программу. Можно открывать кадетские классы (они в последнее время стали очень популярны), "продленку", дополнительные кружки и секции.

Очень хороший опыт у Москвы, которая предлагает родителям подать заявления в три школы. Более того, все московские детские сады входят в большие образовательные комплексы, и дети практически бесшовно переходят (иногда целыми группами) в первые классы. Но и в столице, несмотря на общее очень высокое качество образования, есть свой негласный "рейтинг": мы статистически доказали, что на северо-западе Москвы рядом с сильными школами недвижимость ощутимо дороже. Это уже мировая практика.

Топ-3 советов родителям

1. Трижды подумайте, в каком возрасте вы отправите ребенка в первый класс. Стандартно школы принимают с 6 лет 6 месяцев до восьми лет. Но если ребенок "весенний" и ему уже шесть с половиной, а в следующем году будет семь с половиной, лучше подождите. Практика показывает, что быть самым младшим в классе - психологически сложно, навсегда останешься "маленьким". Ни в средних классах, ни в старших разница с одноклассниками в возрасте никуда не растворится. Кроме того, ближе к семи годам дети лучше справляются с эмоциями, им легче выдержать школьную нагрузку.

2. Внимательно изучите, какая территория за какой школой закреплена. Эти "границы" могут меняться каждый год. Начальную школу лучше выбирать ближайшую к дому. Если есть День открытых дверей, обязательно следует прийти и познакомиться с педагогами.

3. Помните: школа обязана принять ребенка в первый класс без тестов, собеседований или экзаменов. Отказать в приеме по причине некоего "отбора" не может даже частная школа! (При условии, что вы готовы платить.) В приеме может быть отказано, только если списки уже сформированы и мест нет. Тогда городские органы управления образованием просто обязаны вам помочь и предоставить место в другой школе.

Помните: школа обязана принять ребенка в первый класс без тестов, собеседований или экзаменов

"Остаться вообще без места ребенок не может. И тут важный нюанс. По санитарным правилам, расстояние от школы до дома не должно превышать 500-800 метров в условиях города. В селах - допускается до 1 километра. Если больше - муниципалитет должен организовать школьный автобус", - говорит Ирина Абанкина.