Кудрин предложил распространить пособия по бедности на семьи без детей

Как ранее отмечала Счетная палата, около 20% людей с доходами ниже прожиточного минимума (то есть официально бедных) в 2014-2018 годах вообще не получали какой-либо поддержки от государства.

"Мы должны подумать над тем, как дать возможность любому человеку с доходами ниже прожиточного минимума обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, а не остаться один на один с такой проблемой", - сказал Алексей Кудрин, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

При расчете суммы пособий, в том числе семьям с детьми, Счетная палата предлагает исходить из конкретного размера дефицита доходов, чтобы после получения пособия в расчете на каждого члена семьи их доходы превышали прожиточный минимум.

"Мы считаем возможным рассматривать (введение социальных) пособий..., которые бы исходили из дефицита доходов семьи и распространялись на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент. Соответствующие предложения представлены в правительство", - сказал Кудрин.

В 2018 году президент поставил цель к 2024 году снизить уровень бедности с 13,2 до 6,6% населения, в 2020 году этот срок отнесен к 2030 году. По последним оценкам Росстата, число людей с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2020 года (то есть официально бедных) составило 18,8 млн человек (12,8% населения) по сравнению с 17,6 млн человек (12%) годом ранее (при расчете Росстат использовал величину прожиточного минимума в III квартале 2020 года - 11,6 тыс. руб.).

Наиболее действенной мерой по борьбе с бедностью, по оценке Счетной палаты, стали пособия для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет, введенные в прошлом году. С 1 апреля размер этих пособий в зависимости от дохода семьи составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Впервые при расчете дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении. Вводится правило "нулевого дохода": должны быть объективные причины того, что бюджет семьи не пополнялся на протяжении 12 месяцев, иначе в пособии откажут. Помимо среднедушевого дохода будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады.