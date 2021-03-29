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Рубрика: Экономика

В России будет действовать новый порядок назначения пособия на детей

Текст: Ольга Игнатова
В конце апреля-начале мая малообеспеченные семьи получат пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с новыми правилами их назначения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сам порядок расчета заработал с 1 января, но выплаты по новым правилам начнут рассчитываться с 1 апреля. Но если семье выплата назначена, то она ее получит, начиная с нового года.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Заявления проходят проверку в органах соцзащиты, обогащаются сведениями из информационных систем, при необходимости дополнительные сведения запрашиваются у заявителя, после чего происходит назначение пособия", - рассказали в Минтруде "Известиям".

Что меняется при назначении пособий? Так, при расчете среднедушевого дохода будут учитываться совершеннолетние дети. Например, когда студент учится очно, он, как правило, находится на содержании у родителей, потому что у него просто нет времени на то, чтобы параллельно учебе еще и работать. Поэтому молодые люди до 23 лет, если они не имеют собственной семьи и проходят очное обучение, будут учитываться в составе семьи при расчете среднедушевого дохода. Таким образом, это повышает шансы семьи получить пособие на маленьких братьев или сестер.

Коснулись изменения и семей, которые взяли ребенка под опеку. Ранее они не могли обратиться за пособием, поскольку считалось, что малыш находится на гособеспечении. С 2021 года органы соцзащиты будут учитывать в составе семьи при оценке нуждаемости детей от трех до семи лет, находящихся под опекой.

Также при расчете среднедушевого дохода будут учитываться компенсация за уход за детьми-инвалидами, инвалидами детства первой группы и пожилыми людьми.

В то же время в новых правилах предусмотрен своего рода имущественный ценз, а также учитываются сбережения семей. Появились такие ограничения после многочисленной критики, когда соцблок упрекали в том, что пособия назначаются и реально малоимущим, и детям очень состоятельных родителей. Поэтому если у семьи одна квартира, то ее никто не лишит права по меры соцподдержки. Но если у семьи, например, две-три квартиры, то право на получение пособия сохранится, если их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного члена семьи.

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Ограничения введены и при владении транспортными средствами. Семья может иметь автомобиль, но для того, чтобы получать при этом пособие, он должен быть мощностью до 250 л.с. и старше пяти лет. Иными словами, если у семьи официально доходы ниже прожиточного минимума, но зато в собственности есть новый автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей, то пособие ей не дадут.

Если родители находятся в разводе, то имущество и доходы второго родителя не будут учитывать, пояснили в Минтруде.

Введен и так называемый принцип нулевого дохода. Для получения пособия у взрослого члена семьи на протяжении года должно быть поступление средств либо от трудовой деятельности, либо от творческой, предпринимательской деятельности, либо стипендия или пенсия. Если дохода нет, то должна быть объективная причина этому. Только после этого пособие будет назначено.

Когда, например, женщина долго не может найти работу, ей могут предложить социальный контракт и пошаговое решение проблемы. Например, пройти переобучение или открыть собственное дело.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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