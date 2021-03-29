Mercedes представил салон нового EQS с экраном почти 1,5 метра

В середине апреля 2021 года будет представлен EQS - флагманская модель суббренда Mercedes-EQ, под которым выпускаются электрические транспортные средства. Пока же компания продемонстрировала интерьер новинки на "живых" фото.

Особенностью топовых версия EQS является Hyperscreen размером 1.41 метра (56 дюймов) - так называется стеклянная панель во всю ширину торпедо, под которой объединены три экрана: диагональ цифровой приборной панели составляет 12.3 дюйма, мультимедиа - 17.1 дюйма, дисплей напротив переднего пассажира - 12.3 дюйма.

Для более доступных версия EQS будет доступна упрощённая конфигурация торпедо: "парящий" планшет-"приборка" 12.3 дюйма и вертикальный планшет на центральной консоли размером 12.8 дюйма.

Быстродействие "гиперэкрана" обеспечивает 8-ядерный процессор и оперативная память объёмом 24 Гб с большой пропускной способностью - 46.4 Гб в секунду.

Мировая премьера Mercedes-EQ EQS состоится 15 апреля. По заявлению производителя, максимальный запас хода "электрического S-Class" составит 700 км по европейскому циклу WLTP.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.