Мишустин поручил доработать туристический кешбэк под учащихся

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителя Дмитрию Чернышенко детально доработать программу туристического кешбэка, чтобы уже этим летом учащиеся могли воспользоваться ее возможностями.

Указание расширить программу поступило от президента в ходе заседания наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей". Для школьников и студентов льготы должны действовать круглый год, а процент возврата увеличен.

- Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение два миллиарда рублей, - подчеркнул Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - И конечно, важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране.