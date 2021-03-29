Мужчина открыл огонь по сотрудникам нацпарка в США

В США 33-летний мужчина открыл огонь в национальном парке Эверглейдс в штате Флорида. Как рассказали в полиции, злоумышленник без причины начал стрелять в смотрителей парка, после чего покинул место происшествия. Подозреваемый уже задержан, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию заповедника. О пострадавших информации нет. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Это уже второй подобный инцидент за сутки. Ранее сообщалось, что в американском городе Эссекс (штат Мэриленд) неизвестный открыл стрельбу в магазине. Два человека погибли. Злоумышленник скрылся в жилом комплексе неподалеку и попытался совершить суицид. С ранениями мужчину доставили в больницу.