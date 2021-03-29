Новости

Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 13:08
Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска" 12:15
Умерла звезда "Сержанта милиции" Светлана Меньшикова 11:49
Умер актер из "Семнадцати мгновений весны" Ян Янакиев 11:25
У "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном появилась дата премьеры 10:54

Названа причина смерти Королевы из "12 месяцев" Лианы Жвании

Новости
    29.03.2021, 12:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти советской, российской актрисы театра, кино и ТВ Лианы Жвании, скончавшейся 25 марта на 72-м году жизни, стала продолжительная болезнь.

Некролог заслуженной артистки России опубликован на сайте ТЮЗа имени Брянцева, в котором Жвания прослужила без малого полвека.

"Совсем молодой артисткой она пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на прославленной сцене более пятидесяти ролей. Всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом советском фильме режиссера Анатолия Граника "Двенадцать месяцев", - говорится в нем.

Лиана Жвания родилась 20 мая 1949 года. Роль Королевы стала ее экранным дебютом. Далее были "Этот чудак Андерсон", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Опера", "Похороните меня за плинтусом".

Новости

Тело актера Всеволода Хабарова нашли спустя месяц после смерти 10:35
Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения 28.03.2021
DC запустит киновселенную, сосредоточенную вокруг супергероев-негров 28.03.2021
В Сети появилось подтверждение новой личности Капитана Америки 28.03.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актер Марк Горонок госпитализирован с обширным инфарктом 27.03.2021
Александр Липницкий погиб, вероятно, спасая собаку 27.03.2021
В Подмосковье нашли тело музыканта Липницкого, утонувшего в Москве-реке 27.03.2021
⧣ сериалы
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Джордж Мартин подписал с HBO долгосрочный контракт 28.03.2021
Актер из "Игры престолов" и "Викингов" сыграет в приквеле "Ведьмака" 27.03.2021
Финальный сезон "Метода Комински" получил дату премьеры 26.03.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ donwinslow
Умер автор "Горбатой горы" Ларри Макмертри 27.03.2021
Стали известны обстоятельства гибели Александра Липницкого 26.03.2021
Погиб участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 26.03.2021