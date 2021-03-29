Названа причина смерти Королевы из "12 месяцев" Лианы Жвании

Причиной смерти советской, российской актрисы театра, кино и ТВ Лианы Жвании, скончавшейся 25 марта на 72-м году жизни, стала продолжительная болезнь.

Некролог заслуженной артистки России опубликован на сайте ТЮЗа имени Брянцева, в котором Жвания прослужила без малого полвека.

"Совсем молодой артисткой она пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на прославленной сцене более пятидесяти ролей. Всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом советском фильме режиссера Анатолия Граника "Двенадцать месяцев", - говорится в нем.

Лиана Жвания родилась 20 мая 1949 года. Роль Королевы стала ее экранным дебютом. Далее были "Этот чудак Андерсон", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Опера", "Похороните меня за плинтусом".