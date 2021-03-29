Освобождение Суэцкого канала снизило цены на нефть

Сразу после сообщений о том, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале, нефть на лондонской бирже ICE начала резко дешеветь. Июньские фьючерсы на сорт Brent упали почти на 2 процента - с 64,7 до 63,12 доллара. Сорт WTI подешевел с 61 до 59,6 доллара.

Как сообщали информационные агентства, ранее не исключалось, что разблокировать маршрут удастся лишь через несколько недель. Но в ночь на понедельник, 29 марта появилась информация, что судно сдвинули с места. По данным источника РИА Новости, в настоящее время в очереди на проход пребывают порядка 350 судов, из них почти 50 стоят в Большом горьком озере в середине пути. В нормальном состоянии канал способен пропускать 106 судов в сутки.