Навигацию по Суэцкому каналу откроют после отправки Ever Given на техосмотр

"В 11:30 (12:30 мск) начинается прилив, уровень воды поднимется примерно на два метра. Сейчас контейнеровоз стоит вдоль берега под небольшим углом. С приливом мы попытаемся оттащить его к середине русла и отправить на техосмотр к озерам севернее по каналу. После этого возобновится навигация", - рассказали в управлении.

Как добавляет РИА Новости, "будет произведено полное обследование подводной части судна для того, чтобы определить, есть ли какие-то повреждения, пробоины в корпусе перед тем, как будет принято решение о продолжении прохождения судном канала или буксировки его в ближайший к нему порт Суэц".

Напомним, сегодня ночью буксирам удалось снять с мели контейнеровоз Ever Given, практически неделю блокировавший Суэцкий канал. Судно водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров, принадлежащее японской компании Shohei Kisen и шедшее под панамским флагом, 23 марта перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала, упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Из-за возникшей пробки в очереди на проход по каналу скопилось порядка 400 судов.

По оценке страховой компании Allianz, потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала могли достичь 6-10 миллиардов долларов.