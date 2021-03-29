Певец и гитарист Александр Зарецкий скончался от осложнений после COVID-19

Новости

Мужчина погиб в результате взрыва в жилом доме в Татарстане 23:47
ЭСК РФС признал верным решение не засчитывать гол "Зенита" в ворота ЦСКА 22:25
Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID-19 22:04
Мишустин переназначил Белозерова на должность главы РЖД 21:47
Соведущий Екатерины Стриженовой рассказал о ее травме 21:44
В Москве вынесли приговор похитившим почти 22 млрд рублей банкирам 21:38
В Минобороны раскрыли подробности полета противолодочных самолетов Ту-142 21:33
С льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов 21:33
Путин наградил посмертно австрийку, спасшую советских пленных в 1945 году 21:23
Эксперты ВОЗ рассказали о происхождении COVID-19 20:52
Минобороны сообщило о 501 военнослужащем с коронавирусом 20:48
Путин наградил кардиохирурга Рената Акчурина 20:36
Анита Цой стала народной артисткой России 20:35
Путин наградил Павла Буре орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени 20:34
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 20:23
Видео: Анастасия Решетова упала в обморок на шоу "Ты_Топ-модель" 20:04
Полный курс вакцинации завершили более 340 тысяч петербуржцев 19:25
Путин учредил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода 19:18
В Болгарии украли очки со статуи Махатмы Ганди 19:13
Президент Пакистана заразился коронавирусом 18:51
В Беларуси возбудили дело против Тихановской о подготовке теракта 18:50
Видео: Стриженова госпитализирована после падения в прямом эфире 18:46
Вышел финальный трейлер нового фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" 18:25
Тинькофф Банк подал иск к МТС на 1,1 миллиарда рублей 18:24
В Москве представили книгу о военных преступлениях на Украине 18:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
29.03.2021 22:51
Рубрика: Культура

Певец и гитарист Александр Зарецкий скончался от осложнений после COVID-19

Текст: Александр Алексеев
Лидер популярной московской группы "Старый приятель", битломан, оптимист, человек знающий толк в настоящей дружбе, всегда готовый помочь своим ближним или коллегам - добрый, светлый, чуткий - последние три дня провел в больнице, в коме. Но спасти его не удалось. О смерти Александра Зарецкого в социальной сети Facebook сообщили его друзья-музыканты Роман Луговых (Ромарио), Павел Пиковский, Юлия Теунникова. А Данил Масловский вечером в понедельник написал: "Чуда не случилось. Очень-очень жаль…"

23 марта Зарецкому исполнилось 53 года. А через несколько дней после своего дня рождения он перенес постковидный инфаркт. И с пятницы, 26 марта, находился в коме. Вечером 29 марта его не стало.

Композитор, поэт, гитарист, клавишник и певец Александр Зарецкий родился в Москве 23 марта 1967 года. В 1995 году создал группу "Старый приятель", ставшую популярной уже после выпуска дебютного альбома "Не плачь!" (названной так по одноименному хиту).

Среди других ее лучших песен также "Московская любовь", "Новый день календаря" (другое, раннее название - "Так придумай для себя"), "Я танцевал с тобой", "Все, кого ты любила", "Музыка утра" и другие.

Его песни были красивые, мелодичные, душевные. И поэтому группу "Старый приятель" рады были приглашать и на канал "Россия-1", и на большие праздники День города (в столицах, и в провинции), и в небольшие клубы. И они обычно не отказывали - играли искренне и так, что к зрителям неизменно приходило хорошее настроение. В 2020 году у группы вышел очередной альбом с 13 новыми песнями - "Время".

Зарецкий также сотрудничал с другими музыкантами, в частности с Владимиром "Корнеем" Корниенко, Александром Ивановым из "Рондо" и Андреем Макаревичем. С Амарией Рай в 2016 году выпустил альбом сольный "Круглый бильярдный стол".

У Александра осталась жена Ксения и 9-летний сын Марк.

Культура Музыка Рок Общество Утраты Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях вне региона проживания
Песков подтвердил планы провести видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Питомцев предложили регистрировать в обязательном порядке
ЦБ ввел порог в полторы тысячи рублей для комиссий за покупки по QR-коду
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"