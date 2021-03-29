Певец и гитарист Александр Зарецкий скончался от осложнений после COVID-19

23 марта Зарецкому исполнилось 53 года. А через несколько дней после своего дня рождения он перенес постковидный инфаркт. И с пятницы, 26 марта, находился в коме. Вечером 29 марта его не стало.

Композитор, поэт, гитарист, клавишник и певец Александр Зарецкий родился в Москве 23 марта 1967 года. В 1995 году создал группу "Старый приятель", ставшую популярной уже после выпуска дебютного альбома "Не плачь!" (названной так по одноименному хиту).

Среди других ее лучших песен также "Московская любовь", "Новый день календаря" (другое, раннее название - "Так придумай для себя"), "Я танцевал с тобой", "Все, кого ты любила", "Музыка утра" и другие.

Его песни были красивые, мелодичные, душевные. И поэтому группу "Старый приятель" рады были приглашать и на канал "Россия-1", и на большие праздники День города (в столицах, и в провинции), и в небольшие клубы. И они обычно не отказывали - играли искренне и так, что к зрителям неизменно приходило хорошее настроение. В 2020 году у группы вышел очередной альбом с 13 новыми песнями - "Время".

Зарецкий также сотрудничал с другими музыкантами, в частности с Владимиром "Корнеем" Корниенко, Александром Ивановым из "Рондо" и Андреем Макаревичем. С Амарией Рай в 2016 году выпустил альбом сольный "Круглый бильярдный стол".

У Александра осталась жена Ксения и 9-летний сын Марк.