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29.03.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Пикап для ГАИ СССР: продается редкая "Волга" за 5 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На продажу выставили пикап на базе ГАЗ-24 1979 года выпуска. Экземпляр, восстановленный в конструкторском бюро в Санкт-Петербурге, предлагается за 5 175 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Ирбитского мотоциклетного завода.
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Редкая "Волга" имеет индекс ГАЗ-24-А948. Пикап, созданный для ГАИ СССР, получил соответствующую грузовую платформу, характерную желто-синюю спецокраску кузова, ярко-красный интерьер, четырехфарный передок.

Помимо этого, реставраторы оборудовали машину измерителем скорости "Барьер-2М", радиостанцией тех времён и даже контейнером с выстреливаемым заграждением с шипами. Также образец оснащён проблесковыми маячками и сигнальным громкоговорящим устройством.

Пробег ГАЗ-24 составляет 1000 километров. Под капотом заднеприводного автомобиля располагается бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра и мощностью 95 л. с. Мотор агрегатируется с механической КП.

Грузоподъёмность милицейского пикапа составляет 500 кг (при массе 1420 кг). Дорожный просвет достигает 180 мм. Максимальная скорость ограничивается 145 км/ч.

Фото: www.auto.ru

Судя по описанию в объявлении на сайте "Авто.ру", пикап был найден в таксомоторном парке Екатеринбурга. На его основе специалисты и воссоздали ГАЗ-24-А948. Тираж уникальной "Волги" - 500 экземпляров.

Что касается ГАЗ-24, то он выпускался в период с 1968 по 1986 годы. Модель являлась преемником ГАЗ-21 и предшественником ГАЗ-24-10.

Фото: www.auto.ru
#ГАЗ