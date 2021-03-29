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29.03.2021 14:49
Рубрика: Коммерческий транспорт

Пикап Mazda BT-50 получил внедорожную версию Thunder с огромной доплатой

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Это в России пикапы не в почёте, а в Австралии, например, их любят, ценят, уважают и создают для них специальные версии, и иногда список дополнительного оснащения и аксессуаров может обойтись в круглую сумму.

Фото: Ренат Закиев/ РГ
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На рынок континента вышел Mazda BT-50 Thunder с двойной кабиной. От версии GT новинка отличается силовым каркасом в кузове из круглого профиля, светодиодной "люстрой" на переднем "кенгурятнике", накладками на колёсные арки из неокрашенного пластика, 18-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета и матовыми подножками.

В компании уверяют, что этот список аксессуаров стоит 13 000 австралийских долларов, а австралийский журнал CarAdvice говорит о том, что разница в цене между стандартной версией Mazda BT-50 и Thunder составляет только девять тысяч.

Подвеска, рулевое управление, а также силовой агрегат у "вседорожного" Mazda BT-50 остались без изменений. Под капотом установлен 3-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. - такой же, как у донорского Isuzu D-Max. Коробки передач - 6-ступенчатые МКП и "автомат". По умолчанию автомобиль оснащён системой полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

Цена на пикап на "ручке" составляет 65 990 австралийских долларов (3.8 млн рублей), версия на "автомате" обойдётся на три тысячи дороже (почти 4 млн рублей).

В Австралии новинка будет конкурировать с Toyota HiLux Rugged X, Nissan Navara N-Trek Warrior, Isuzu D-Max X-Terrain.

Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.
#Mazda