Почему нельзя сильно хлопать дверью в автомобиле

Но дело не только в нервах водителя. Хлопать дверью опасно для автомобиля. И если новая машина стойко выдержит удар, то техника с пробегом может сильно пострадать. Понятно, что список аргументов водитель не будет излагать каждому пассажиру, оказавшемуся в его автомобиле, но вот с членами семьи составить разговор можно.
В первую очередь это касается работы замков. Металлические детали и так страдают от нагрузок во время езды, а если еще и добить их ударом дверцы, то щеколда попросту перестанет закрываться.
От хлопка может сломаться прижимной датчик, сигнализирующий о закрытии двери, пишет aif.ru. Он начнет выдавать ошибку, в результате бортовой компьютер станет инициировать раздражающий звуковой сигнал или включать лампочку на приборной панели.
От ударов страдают резиновые уплотнители и отбойки на двери. Опять же, новая машина это переживет. А вот подержанный автомобиль, прошедший кузовной ремонт, может пойти трещинами по шпатлевке.
Хлопки могут ослабить крепежи пластиковых панелей, в итоге обшивка начнет выдавать неприятные звуки - "сверчки". Соединения, державшиеся с помощью клея, также могут ослабнуть. К примеру, от удара дверью запросто рискует отвалиться вакуумный держатель с консолью для гаджета.
Бывают и более серьезные последствия. Если в автомобиле неисправен клапан выравнивания давления, хлопок дверью может вызвать трещины или частичное отрывание лобового стекла. На старых хэтчбеках и универсалах особенно опасно в этом плане резкое закрытие багажной двери.