Почему нельзя сильно хлопать дверью в автомобиле

В топ-5 главных раздражающих всех водителей факторов обязательно окажется пассажир, громко хлопающий дверью машины. Не помогают ни устные предупреждения, ни наклейки на стекла: все равно найдется тот, кто приложит максимум усилий к закрытию двери.

Но дело не только в нервах водителя. Хлопать дверью опасно для автомобиля. И если новая машина стойко выдержит удар, то техника с пробегом может сильно пострадать. Понятно, что список аргументов водитель не будет излагать каждому пассажиру, оказавшемуся в его автомобиле, но вот с членами семьи составить разговор можно.

В первую очередь это касается работы замков. Металлические детали и так страдают от нагрузок во время езды, а если еще и добить их ударом дверцы, то щеколда попросту перестанет закрываться.

От хлопка может сломаться прижимной датчик, сигнализирующий о закрытии двери, пишет aif.ru. Он начнет выдавать ошибку, в результате бортовой компьютер станет инициировать раздражающий звуковой сигнал или включать лампочку на приборной панели.

От ударов страдают резиновые уплотнители и отбойки на двери. Опять же, новая машина это переживет. А вот подержанный автомобиль, прошедший кузовной ремонт, может пойти трещинами по шпатлевке.

Хлопки могут ослабить крепежи пластиковых панелей, в итоге обшивка начнет выдавать неприятные звуки - "сверчки". Соединения, державшиеся с помощью клея, также могут ослабнуть. К примеру, от удара дверью запросто рискует отвалиться вакуумный держатель с консолью для гаджета.

Бывают и более серьезные последствия. Если в автомобиле неисправен клапан выравнивания давления, хлопок дверью может вызвать трещины или частичное отрывание лобового стекла. На старых хэтчбеках и универсалах особенно опасно в этом плане резкое закрытие багажной двери.