Посольство: Россияне не пострадали во время нападения боевиков в Мозамбике

Посольство РФ не располагает сведениями о пострадавших в результате нападения боевиков на город Пальма на севере Мозамбика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"В связи с террористической активностью в Пальме, обращений от россиян в посольство не поступало", - отметили в представительстве. По данным дипломатов, местные правоохранительные органы также не располагают сведениями о наличие россиян среди пострадавших.

"Российская диаспора сконцентрирована в южных и центральных регионах страны, вдали от очага напряженности", - напомнили в посольстве.

На прошлой неделе исламистские группировки напали на небольшой город Пальма и взяли его под свой контроль. Ряд местных жителей скрылись в лесах, кто-то укрылся в гостинице Amarula. Власти Мозамбика эвакуировали из отеля около 170 человек, в ходе операции несколько человек погибли.