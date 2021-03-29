Поветкин рассказал о своем состоянии после нокаута от Уайта

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл британцу техническим нокаутом в четвертом раунде и потерял титул временного чемпиона по версии WBC в тяжелом весе.

После боя россиянина, пропустившего немало мощнейших ударов от соперника, отправили в больницу на обследование. Оно не выявило никаких проблем со здоровьем.

Поветкин опубликовал в Instagram первое сообщение после этого боя.

"Хочу поблагодарить всех за поддержку! Со мной все нормально. Все хорошо! Возвращаемся домой", - написал 41-летний спортсмен.

Уайт готов провести третий поединок против Поветкина, который пока не сделал официального заявления о своем будущем.

На счету россиянина 36 побед и три поражения.