При крушении вертолета на Аляске погиб чешский мультимиллиардер

Среди погибших в результате произошедшего 27 марта крушения вертолета Eurocopter AS50 скончался самый богатый человек Чехии, владелец международной финансово- инвестиционной группы PPF Петр Келлнер.

Гибель мультимиллиардера подтвердила пресс- секретарь PPF Йитка Ткадлецова.

"Господин Келлнер погиб в катастрофе вертолета на Аляске, - цитирует ее слова ТАСС. - Похороны пройдут в узком семейном кругу".

В течение 15 последних лет Петр Келлнер входил в список самых богатых людей планеты. По данным Forbes, его состояние оценивалось в 15,5 миллиарда долларов.

Крушение вертолета произошло в прошедшую субботу на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска. В результате ЧП погибли пять человек, включая еще одного гражданина Чехии Бенжамена Лароше. Еще один человек получил серьезные травмы.

После крушения власти Аляски ввели запрет на полеты в районе ледника.

В настоящее время национальный совет безопасности на транспорте штата ведет расследование аварии.