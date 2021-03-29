При крушении вертолета на Аляске выжил чемпион Чехии по сноуборду

При крушении вертолета на Аляске, в котором погиб чешский мультимиллиардер Петр Келлнер, выжил один человек. Как передает Чешское радио, это десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват.

По данным СМИ, он находится в тяжелом состоянии, но врачи больше не опасаются за его жизнь. В настоящее время Хорват помещен в отделение реанимации больницы города Анкоридж.

Напомним, вертолет Eurocopter AS50, в котором находились Келлнер, Хорват и еще четыре человека, включая пилота, разбился в субботу вечером неподалеку от города Бьютт в американском штате Аляска. Пассажиры планировали спуститься с ледника Кник на лыжах, спрыгнув с вертолета.