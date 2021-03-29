Пушков оценил заявление США выстраивать отношения с КНР с позиции силы

Соединенные Штаты зря пугают Китай новыми санкциями. Угрозы только подтолкнут Пекин к альянсу с Москвой. "Да и нет у США сил справиться с мощным Китаем. Новая команда в Вашингтоне мыслит старыми категориями 20 века", - написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления главы американского госдепа Энтони Блинкена.

Последний в интервью CNN сказал, что Вашингтон должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Ранее госсекретарь осудил санкции КНР в отношении двух граждан США и нескольких организаций. Хотя введенные Китаем ограничения были ответом на санкции Канады, Великобритании и Соединенных Штатов.