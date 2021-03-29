Пушков оценил заявление США выстраивать отношения с КНР с позиции силы

Соединенные Штаты зря пугают Китай новыми санкциями. Угрозы только подтолкнут Пекин к альянсу с Москвой. "Да и нет у США сил справиться с мощным Китаем. Новая команда в Вашингтоне мыслит старыми категориями 20 века", - написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления главы американского госдепа Энтони Блинкена.
Последний в интервью CNN сказал, что Вашингтон должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Ранее госсекретарь осудил санкции КНР в отношении двух граждан США и нескольких организаций. Хотя введенные Китаем ограничения были ответом на санкции Канады, Великобритании и Соединенных Штатов.
Заявлением о намерении строить отношения с Китаем "с позиции силы" Блинкен не напугает Пекин, а лишь насторожит еще больше и подтолкнет к альянсу с Москвой. Да и нет у США силы справиться со все более мощным Китаем. Новая команда в Вашингтоне мыслит старыми категориями 20 века.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 28, 2021