Речную акцию протеста против коронавирусных ограничений пресекли в Праге

Полиция пресекла несанкционированную акцию протеста против действующих в Чехии социальных ограничений из-за коронавируса. Группа активистов пыталась провести ее на прогулочных судах в столице страны, сообщила официальный представитель правоохранительных органов Виолета Сиржиштова.

"Около 200 человек на на семи прогулочных судах попытались организовать на реке Влтава в центре Праги не разрешенную властями акцию протеста. Несколько десятков участников этой акции привлечены к административной ответственности", - приводит заявление Сиржиштовой ТАСС.

Сообщатся, что полиция заблокировала суда, на которых митингующие вывесили транспаранты с требованиями к властям возобновить занятия в школах и открыть детские спортплощадки, в одном из шлюзов.

Напомним, в Чехии, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается одной из наиболее сложных в Евросоюзе. В республике, население которой составляет 10,702 миллиона граждан, общее число инфицированных за период пандемии достигло 1 515 029, а количество умерших из-за последствий заражения - 25 874.