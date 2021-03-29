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29.03.2021 17:30
Рубрика: Происшествия

Курский врач, обвиняемый в убийстве медсестры, признал вину

Текст: Елена Шулепова (Курск)

В Курской области арестован врач Фатежской районной больницы по обвинению в убийстве медсестры. Обвиняемый признал свою вину, сообщается на официальном сайте Фатежского районного суда.

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В суде рассматривалось ходатайство следствия об избрании меры пресечения обвиняемого в убийстве. В ходе заседания мужчина признал вину и попросил отправить его под домашний арест. Его позицию поддержал адвокат. Однако, учитывая тяжесть преступления - инкриминируемая статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, суд согласился с позицией следствия. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

По версии следствия, 30-летний житель Курска работал врачом анестезиологом-реаниматологом в Фатежской ЦРБ. В ночь с 26 на 27 марта он и 21-летняя медсестра находились на рабочем месте. В сообщении говорится, что на почве внезапно возникшей неприязни к женщине врач ударил ее несколько раз и "надавил рукой в область шеи". Смерть медсестры наступила от механической асфиксии.

Женщину похоронили 29 марта. Сообщается также, что врач, обвиняемый в ее убийстве, женат, детей нет, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

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