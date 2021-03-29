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29.03.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Легендарный мотороллер "Муравей" будет служить в полиции

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле выпустили полицейскую версию мотороллера "Муравей". Это электрокар, предназначенный для патрулирования закрытых территорий, рассказал "РГ" официальный представитель ООО "Туламашзавод -Тарпан" Александр Карпов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Муравей" начал новую жизнь, претерпев существенные изменения. Теперь это электромобиль: модельный ряд представлен электромобилями с гибридным приводом от ДГУ и аккумуляторной батареи и с приводом только от аккумуляторной батареи. В отличие от предшественника у него есть кабина вполне современного дизайна из легкого стеклопластика, да и внутри приближена к сегодняшним представлениям об удобстве. Колесики небольшие (все же мотороллер - не кроссовер), дорожный просвет - 175 миллиметров, зато грузоподъемность - больше тонны, есть модификации с увеличенной базой (длиной грузовой платформы).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Обновленный "Муравей" по-прежнему делают в Туле на машзаводе. Недавно появился заказ от тульской полиции на эти машины для патрулирования парков, пешеходных и прогулочных зон. Это бесшумная, экологически чистая машина не помешает отдыхающим, в тоже время на ней удобно патрулировать территории для охраны прядка. У полицейского "Муравья" есть небольшой кузов, в который можно, например, нарушителей посадить.

- Скорость небольшая - всего 20 километров в час. Но он и не предназначен для погонь, хотя убегающего нарушителя, конечно, догонит. Кабина с хорошим обзором, закрытый кузов, а главное - он экологически безопасен и бесшумен, - пояснил Александр Карпов.

Предприятие выпускает электромобили "Муравей" с 2019 года. Изначально предназначением обновленного "Муравья" была механизация транспортных операций на производственных и складских площадях. Сейчас они предлагаются в разной комплектации по желанию заказчика. Так, тульские "Муравьи" с удлиненной базой и грузоподъемностью две тонны работают на Северном речном вокзале в Москве, не нарушая экологии. Разработаны конструкции малых коммунальных уборочных, поливально-моечных машин. Есть варианты для почты и аэродромов.

- Сейчас у нас уже есть опытные образцы открытых машин для прогулочных зон. Это не гольф-кары на двух человек, а машины на шесть пассажиров, - рассказал Александр Карпов.

Справка "РГ"

"Муравей" - поистине легендарный мотороллер. Недорогой, легкий в управлении, простой в эксплуатации трудяга колесил по дорогам не только нашей страны, но и многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Как рассказал "РГ" генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов, в конце прошлого века мотороллеры "Муравей" покупали 28 стран, и еще в 20 странах были организованы цеха по его сборке. По словам Дронова, эта гражданская продукция оборонного завода помогла предприятию "пережить перестройку и дальнейший переход на рыночные рельсы".

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