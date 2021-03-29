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29.03.2021 19:24
Рубрика: Общество

Минкультуры РФ: К 60-летию полета Гагарина его музей станет федеральным

Текст: Александр Емельяненков
В ближайшие дни Министерство культуры РФ утвердит своим приказом новый устав музея Юрия Гагарина на его родине в Смоленской области. И к 12 апреля 2021 года, когда исполнится 60 лет первого полета человека в космос, музей будет работать уже в федеральном статусе - как ФГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина".
Не все, кто знал Гагарина при жизни и хранил память о нем, дождались этого дня. Фото: Александр Емельяненков / РГ Не все, кто знал Гагарина при жизни и хранил память о нем, дождались этого дня. Фото: Александр Емельяненков / РГ
Не все, кто знал Гагарина при жизни и хранил память о нем, дождались этого дня. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Такая новость из Минкультуры России пришла к вечеру понедельника, 29 марта, на оперативный запрос "Российской газеты".

Фото: ОММ Ю.А. Гагарина
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Накануне стало известно, что председатель правительства РФ подписал распоряжение о передаче музейного комплекса на родине первого космонавта с областного уровня в федеральную собственность и ведение федерального Министерства культуры.

Документ лаконичный, всего из двух пунктов, и содержит прямое предписание Росимуществу совместно с Минкультуры России и администрацией Смоленской области "обеспечить в установленном порядке" принятие имущественного комплекса СОГУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" в федеральную собственность".

СОГУК в переводе с канцелярского значит: Смоленское областное государственное учреждение культуры.

Фото: из архива Владислава Каца
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В какие сроки должен состояться перевод музея из областного подчинения в ведение Министерства культуры РФ? Что изменится с приданием музею федерального статуса? Планируется ли, как было заявлено изначально, строительство нового музейного комплекса в Гагарине? Из каких источников и в каком объеме будут выделены средства на развитие музея в статусе федерального учреждения культуры?

Ответов на эти вопросы распоряжение не содержит. С целью прояснить ситуацию мы адресовали их в профильное министерство. И вот ответ.

Официально

Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина переходит в федеральную собственность в соответствии с указом президента РФ от 12.12.2019 № Пр-2560 и распоряжением правительства РФ от 22.03.2021 № 703-р.

Минкультуры России своим приказом утвердит устав ФГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина", и к 12 апреля 2021 года (60-летию первого полета человека в космос) музей будет работать уже в федеральном статусе…

Присвоение музею федерального статуса и строительство нового здания предусмотрены указом президента РФ от 12.12.2019 № Пр-2560. После завершения перехода в федеральную собственность и до начала строительства нового здания Минкультуры России приступит к ремонту и реставрации музейных объектов (Дом родителей Ю.А. Гагарина, Дом детских лет Ю.А. Гагарина, музей "Первый полет человека в космос"), а также к решению вопросов по будущему строительству нового здания.

Средства на содержание музея запланированы в бюджете Минкультуры России.

"Мы рассчитываем, - приводятся в ответе слова статс-секретаря заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, - что благодаря присвоению федерального статуса, музей получит принципиально новые возможности для всесторонней деятельности, успешного включения в современное культурное, музейное и туристическое пространство и станет драйвером развития региона".

В регионах Общество Космос Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Персона: Юрий Гагарин

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