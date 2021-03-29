Музей Гагарина на его родине передадут в ведение Минкультуры

С такой инициативой давно выступили сотрудники музея, в какой-то момент их поддержала семья первого космонавта и, в частности, его старшая дочь, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. В декабре 2019 года стало известно, что с этим предложением ознакомили президента России, и Владимир Путин его одобрил.
Сразу после этого в Министерстве культуры России запустили соответствующие процедуры и объявили конкурс концепций, каким может и должен стать современный музей на родине первого человека, побывавшего в космосе. Еще год назад, 5 марта 2020 года, комиссия во главе с заместителем министра - статс-секретарем Минкультуры Аллой Маниловой рассмотрела три представленные концепции. Победу не присудили никому, идея открытого конкурс угасла.
В июле прошлого года, уже без обсуждения и консультаций, коллективу Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина на безальтернативной основе представили нового директора. Им стал58-летний Сергей Есипов, человек в прошлом военный, работавший ранее в парке минобороны "Патриот" и структурах аналогичного профиля.
Статус музея на тот момент оставался прежним - Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры. Поэтому решение о назначении нового директора готовилось и оформлялось приказом в администрации Смоленской области. "В ваши руки передается не просто музейный комплекс, - напутствовал Сергея Есипова начальник департамента Смоленской области по культуре Михаил Ивушин. - Музей Юрия Гагарина - это его коллектив. Здесь работают опытные сотрудники, которые, я очень надеюсь, станут вашими надежными помощниками".
Тогда же дали понять, что перевод регионального музея в федеральное ведение вменили новому руководителю как первоочередную задачу.
Напомним, что музей на родине первого космонавта был организован вскоре после гибели Ю.А. Гагарина. Год от года он прирастал помещениями, как правило, приспособленными. Набирался опыта и обрастал профессиональными контактами коллектив сотрудников музея. Попытки подняться с регионального уровня предпринимались неоднократно, но - увы. Хотя в те же самые годы в прямое подчинение федерального министерства культуры был переведен, например, музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита" в соседнем Вяземском районе той же Смоленской области. А Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге давно имеет статус государственного и не раз предлагал коллегам в Гагарине стать их филиалом.
И вот, наконец, вышло распоряжение правительства РФ от 22 марта 2021 года №703-р. Цитирую: "Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с Администрацией Смоленской области, о принятии в федеральную собственность смоленского областного государственного учреждения культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России".
Вторым пунктом этого же документа "Росимуществу совместно с Минкультуры России и Администрацией Смоленской области" предписано "обеспечить в установленном порядке принятие имущественного комплекса смоленского областного государственного учреждения культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" в федеральную собственность".
В этих цитатах уместился весь официальный документ из двух пунктов. В какие сроки должен состояться перевод музея из областного подчинения в ведение Министерства культуры РФ? Планируется ли, как было заявлено изначально, строительство нового музейного комплекса в Гагарине? Из каких источников и в каком объеме будут выделены средства на развитие музея в статусе федерального учреждения культуры? Ответов на эти вопросы распоряжение не содержит.
Замгубернатора Смоленской области Полина Хомайко в ответ на вопросы журналистов ограничилась сдержанным и крайне лаконичным комментарием, дав понять, что "это путь нового развития музея".
Из Министерства культуры РФ, куда "Российская газета" направила официальный запрос, на момент размещения этой публикации ответа не пришло.