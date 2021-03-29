Музей Гагарина на его родине передадут в ведение Минкультуры

Музейный комплекс из нескольких отдельно существующих зданий под общим названием "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" на его родине в Смоленской области переводится в федеральную собственность, а управление им - из областного подчинения в ведение Министерства культуры РФ. В канун 60-летия первого полета в космос соответствующее распоряжение издал глава правительства Михаил Мишустин.

С такой инициативой давно выступили сотрудники музея, в какой-то момент их поддержала семья первого космонавта и, в частности, его старшая дочь, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. В декабре 2019 года стало известно, что с этим предложением ознакомили президента России, и Владимир Путин его одобрил.

Сразу после этого в Министерстве культуры России запустили соответствующие процедуры и объявили конкурс концепций, каким может и должен стать современный музей на родине первого человека, побывавшего в космосе. Еще год назад, 5 марта 2020 года, комиссия во главе с заместителем министра - статс-секретарем Минкультуры Аллой Маниловой рассмотрела три представленные концепции. Победу не присудили никому, идея открытого конкурс угасла.

В июле прошлого года, уже без обсуждения и консультаций, коллективу Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина на безальтернативной основе представили нового директора. Им стал58-летний Сергей Есипов, человек в прошлом военный, работавший ранее в парке минобороны "Патриот" и структурах аналогичного профиля.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Статус музея на тот момент оставался прежним - Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры. Поэтому решение о назначении нового директора готовилось и оформлялось приказом в администрации Смоленской области. "В ваши руки передается не просто музейный комплекс, - напутствовал Сергея Есипова начальник департамента Смоленской области по культуре Михаил Ивушин. - Музей Юрия Гагарина - это его коллектив. Здесь работают опытные сотрудники, которые, я очень надеюсь, станут вашими надежными помощниками".

Тогда же дали понять, что перевод регионального музея в федеральное ведение вменили новому руководителю как первоочередную задачу.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Напомним, что музей на родине первого космонавта был организован вскоре после гибели Ю.А. Гагарина. Год от года он прирастал помещениями, как правило, приспособленными. Набирался опыта и обрастал профессиональными контактами коллектив сотрудников музея. Попытки подняться с регионального уровня предпринимались неоднократно, но - увы. Хотя в те же самые годы в прямое подчинение федерального министерства культуры был переведен, например, музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита" в соседнем Вяземском районе той же Смоленской области. А Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге давно имеет статус государственного и не раз предлагал коллегам в Гагарине стать их филиалом.

И вот, наконец, вышло распоряжение правительства РФ от 22 марта 2021 года №703-р. Цитирую: "Согласиться с предложением Минкультуры России, согласованным с Администрацией Смоленской области, о принятии в федеральную собственность смоленского областного государственного учреждения культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" с последующим отнесением его к ведению Минкультуры России".

Фото: Александр Емельяненков/ РГ

Вторым пунктом этого же документа "Росимуществу совместно с Минкультуры России и Администрацией Смоленской области" предписано "обеспечить в установленном порядке принятие имущественного комплекса смоленского областного государственного учреждения культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" в федеральную собственность".

В этих цитатах уместился весь официальный документ из двух пунктов. В какие сроки должен состояться перевод музея из областного подчинения в ведение Министерства культуры РФ? Планируется ли, как было заявлено изначально, строительство нового музейного комплекса в Гагарине? Из каких источников и в каком объеме будут выделены средства на развитие музея в статусе федерального учреждения культуры? Ответов на эти вопросы распоряжение не содержит.

Замгубернатора Смоленской области Полина Хомайко в ответ на вопросы журналистов ограничилась сдержанным и крайне лаконичным комментарием, дав понять, что "это путь нового развития музея".

Из Министерства культуры РФ, куда "Российская газета" направила официальный запрос, на момент размещения этой публикации ответа не пришло.