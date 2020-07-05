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05.07.2020 15:24
Рубрика: Культура

Музею Гагарина назначили нового директора

Текст: Александр Емельяненков
Инициатива Елены Гагариной о придании федерального статуса музею первого космонавта на его родине в Смоленской области, поддержанная президентом России Владимиром Путиным, в конце этой недели вновь оказалась на слуху.
Старейший сотрудник музея Тамара Дмитриевна Филатова (на фото в центре), сажает в мемориальной зоне сирень в память о космонавте Павле Беляеве. Июнь, 2020. Фото: Александр Емельяненков/РГ Старейший сотрудник музея Тамара Дмитриевна Филатова (на фото в центре), сажает в мемориальной зоне сирень в память о космонавте Павле Беляеве. Июнь, 2020. Фото: Александр Емельяненков/РГ
Старейший сотрудник музея Тамара Дмитриевна Филатова (на фото в центре), сажает в мемориальной зоне сирень в память о космонавте Павле Беляеве. Июнь, 2020. Фото: Александр Емельяненков/РГ

Статус Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина пока остается прежним - Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры (СОГБУК). Но в пятницу, 3 июля, его коллективу представили нового руководителя - Сергея Есипова, а уже ему вменили первоочередной задачей перевод регионального музея в федеральное ведение.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В новой для себя должности 58-летний Сергей Владимирович Есипов, человек в прошлом военный, утвержден распоряжением губернатора Смоленской области Алексея Островского от 2 июля. "В ваши руки передается не просто музейный комплекс, - напутствовал коллегу начальник департамента Смоленской области по культуре Михаил Ивушин. - Музей Юрия Гагарина - это, прежде всего, его коллектив. Здесь работают опытные сотрудники, которые, я очень надеюсь, станут вашими надежными помощниками".

Сергея Есипова знают по совместной работе в Российской военно-историческом обществе, в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, в других музеях и музейных проектах. В последнее время он был заместителем директора по проектной и музейно-выставочной работе парка Минобороны России "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Заместитель директора департамента музеев Министерства культуры РФ Наталия Чечель отрекомендовала нового руководителя как человека творческого и способного организатора, в его активе уже не один успешно реализованный музейный проект. Теперь, по словам Чечель, ему предстоит поднять на федеральную орбиту Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина. Юридические, финансовые и организационно-штатные процедуры для получения федерального статуса должны быть завершены в августе.

Ранее, напомним, минкультуры объявило конкурс концепций и проектов в развитие музея на родине Юрия Гагарина. И даже был проведен очный тур для защиты поданных заявок. Но ни одна из трех представленных в комиссию, не получила нужной поддержки. Теперь работу в этом направлении должна продолжить новая команда, формируемая новым диктором музея. Находившийся на этой позиции до 2 июля Николай Миронов остается, по его словам, в должности заместителя директора.

При всех трудностях, которые переживают сейчас музеи, театры и другие учреждения культуры, Сергей Есипов не побоялся, говоря словами Твардовского, "заглянуть далеко вдаль". В развитие тех музейных объектов, что уже работают под единым названием "ОММ Ю. А. Гагарина" в городе первого космонавта и одноименном районе, он полагает возможным и необходимым создать здесь же "космический" парк. Такой, чтобы при его посещении взрослые и дети могли знакомиться с историей освоения космического пространства в самых разных, в том числе интерактивных формах, включая развлекательные программы.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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"Подобный тематический парк, чтобы выйти на самоокупаемость, должен принимать не менее одного миллиона посетителей в год, - обозначил понимание и сам себе установил "планку" Сергей Есипов. - Конечно, этого не произойдет ни за год, ни за два. Но это вполне реально, и к этому необходимо стремиться, привлекая туристов, проводя большие праздники и фестивали - общероссийские и мировые".

По словам Есипова, "к такому количеству гостей должен быть готов и сам город". Нужны современные гостиницы, кафе, комфортная городская среда со всей необходимой инфраструктурой.

"Один музей не сделает этого никогда, добиться успеха можно только работая вместе с городом и регионом", - призвал новый директор к сотрудничеству муниципальные, областные власти, депутатский корпус и общественные организации региона.

Культура Арт Музеи и памятники

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