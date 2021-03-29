В футбольный клуб "Тамбов" пришли следователи

Сотрудники СК провели выемки документов в офисе футбольного клуба "Тамбов".

- Следственные действия связаны с уголовным делом о невыплате зарплат работникам клуба. В рамках расследования забрали документы. Ничего экстраординарного, - рассказала РИА Новости генеральный директор ФК Ольга Коновалова.

Сумма задолженности по зарплате превысила 150 миллионов рублей. Последние 12 матчей "Тамбов" проиграл, клуб занимает последнее место в турнирной таблице. Ранее руководство команды рассматривало возможность снятия с турнира из-за финансовых проблем.