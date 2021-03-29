Приморскому депутату предъявили обвинение в мошенничестве на 17 млн

Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (статья 159 УК РФ), в отношении депутата Законодательного собрания региона.

Как сообщается на сайте ведомства, она обвиняется в том, что с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга оформила в собственность 24 земельных участка. На часть участков она предоставила документы в департамент земельных и имущественных отношений, согласно которым на них якобы имелись объекты недвижимости. Остальная земля была оформлена с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий.

В итоге женщина приобрела участки в собственность по льготной цене. Один из них она оформила на себя, остальные - на родственников и знакомых.

Городскому округу был причинен ущерб свыше 17 миллионов рублей. Его фигурантка возместила еще на стадии расследования. Дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Ранее "РГ" писала, что обвиняемая также является членом Приморской коллегии адвокатов. Во время расследования она находилась под домашним арестом.