Устранение последствий циклона в Забайкалье оценили в 108,4 млн рублей

Циклон с усилением ветра в Забайкальском крае повредил 167 социально значимых объектов, 183 жилых дома и 12 объектов инфраструктуры в 17 районах региона. Для устранения повреждений потребуется 108,4 миллиона рублей.

"Наибольшая сумма, необходима на ремонт, в Балейском районе - свыше 32 миллионов рублей. Будем изыскивать средства для проведения работ", - пообещал заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Гурулев.

Ранее он заявил, что помощь получат все, чье имущество повредил ураганный ветер.

Напомним, что циклон обрушился на регион 14-15 марта. Больше всего от него пострадали жители Борзинского и Балейского районов.