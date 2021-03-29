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Рубрика: Власть

Жители Якутска выбрали мэра

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске завершились досрочные выборы мэра города, которые длились три дня. По предварительным данным, победу одержал 35-летний представитель "Единой России" Евгений Григорьев.

В соответствии с опубликованными на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии данными, по результатам обработки 96,72 процента протоколов участковых комиссий явка избирателей составила 41,44 процента.

В Якутске началось голосование по досрочным выборам мэра

Евгений Григорьев набрал 44,09 процента голосов. На втором месте - представитель "Справедливой России" Виталий Обедин (39,87 процента). Представитель КПРФ Савва Михайлов набрал 11,29 процента голосов, представитель партии "Гражданская платформа" Иван Комаров - 1,18 процента, Евгений Рябченко (ЛДПР) - 1,01 процента, Айал Прокопьев ("Родина") - 0,98 процента.

Как сообщила председатель ТИК Алла Самойлова, итоговый протокол планируется подписать в понедельник к 13:00 по местному времени.

Евгения Григорьева уже поздравил с победой глава Якутии Айсен Николаев.

"Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного Главу столицы республики Евгения Григорьева", - написал он на своей странице в Instagram.

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