Жители Якутска выбрали мэра

В Якутске завершились досрочные выборы мэра города, которые длились три дня. По предварительным данным, победу одержал 35-летний представитель "Единой России" Евгений Григорьев.

В соответствии с опубликованными на сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии данными, по результатам обработки 96,72 процента протоколов участковых комиссий явка избирателей составила 41,44 процента.

Евгений Григорьев набрал 44,09 процента голосов. На втором месте - представитель "Справедливой России" Виталий Обедин (39,87 процента). Представитель КПРФ Савва Михайлов набрал 11,29 процента голосов, представитель партии "Гражданская платформа" Иван Комаров - 1,18 процента, Евгений Рябченко (ЛДПР) - 1,01 процента, Айал Прокопьев ("Родина") - 0,98 процента.

Как сообщила председатель ТИК Алла Самойлова, итоговый протокол планируется подписать в понедельник к 13:00 по местному времени.

Евгения Григорьева уже поздравил с победой глава Якутии Айсен Николаев.

"Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного Главу столицы республики Евгения Григорьева", - написал он на своей странице в Instagram.