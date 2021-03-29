В Казанском цирке слон напал на рабочего труппы. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Минздрава РТ, он был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В администрации цирка пояснили, что сейчас выясняются все обстоятельства ЧП, в том числе нарушал ли сотрудник правила безопасности. При этом рабочие труппы прошли необходимый внеплановый инструктаж.

Что касается, программы "Шоу слонов и магия цирка", то слоны в нем участвовать не будут.

Напомним, ранее во время представления подрались две индийские слонихи. В цирке этот конфликт объяснили ревностью, вызванной борьбой животных за внимание дрессировщика.