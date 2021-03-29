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29.03.2021 12:40
Рубрика: Власть

В пензенском правительстве произошли кадровые перестановки

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Олег Мельниченко провел первое оперативное совещание с региональным правительством в должности врио губернатора Пензенской области. Он начал с кадровых перестановок.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Лариса Рябихина освободила должность вице-губернатора Пензенской области, но осталась работать в качестве руководителя аппарата правительства и зампреда по физкультуре и спорту, заметно растратив прежнее влияние.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Мельниченко представили в качестве врио губернатора Пензенской области

Николай Симонов сохранил за собой кресло председателя правительства до ближайших выборов, как пояснил врио губернатора.

Из зампредов освобождены от должности Дмитрий Семенов, Юрий Денисов и Валерий Савин. Они соответственно отвечали за сферу ЖКХ и строительство, взаимодействие с правоохранительными органами и физкультуру и спорт. Все трое покинули зал с благодарственным адресом за многолетнюю службу. Зампред по экономике Денис Бубнов на совещании не присутствовал, его судьба пока не известна. Потерял место в кабинете министров Павел Маслов, он продержался на нем всего неделю и вернулся на работу в управление внутренней политики.

Остальные зампреды сохранили свои посты, но между ними произошло перераспределение обязанностей. Нарастили портфель Олег Ягов, Валерий Беспалов, Виктор Кувайцев. Вячеслав Космачев продолжит курировать здравоохранение, на эту должность он был назначен в конце прошлого года, его имя не фигурировало в коррупционном скандале с экс-губернатором.

Среди министров и глав региональных ведомств покинули должность министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин, начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов, начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина, начальник департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер, глава комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко. Также уволены главный архитектор области Леонид Иоффе и главный жилищный инспектор Инна Левченко.

Сохранившие должности и вновь назначенные - ими стали замы уволенных глав ведомств, работают с испытательными сроком. Как пояснил Олег Мельниченко, все назначения носят промежуточный характер.

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября

- Дальше, в процессе работы будет определяться эффективность наших государственных служащих, будем смотреть, какая отдача от их деятельности. Я настроен опираться на наши пензенские кадры. У нас есть хорошая управленческая школа. Но я попросил бы феодальную психологию не применять. Переформатируйте свое сознание, - обратился Мельниченко к членам регионального правительства. - Не отмахивайтесь от людей, как от назойливых мух. Люди хотят получить конкретный результат от нашей работы, чтобы их ежедневная будничная жизнь менялась в лучшую сторону.

Врио губернатора поручил счетной палате региона в течение месяца провести проверку в отдельных министерствах и доложить о результатах. Речь идет о фактах возможной незаконной передачи госимущества, об использовании недр и природных ресурсов и финансовых вопросах.

Сформирован пул советников губернатора по социально-экономическим вопросам, который был анонсирован ранее. В него вошли известные в прошлом в регионе политики, журналисты и ученые: Александр Калашников, Светлана Пинишина, Виталий Окороков, Александр Кислов, Геннадий Белорыбкин, Владимир Первушкин.

Напомним, Олег Мельниченко был представлен в должности врио главы Пензенской области 27 марта, днем ранее президент подписал указ о его назначении. Экс-губернатор Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в крупном размере, ведется следствие

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