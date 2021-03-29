"Автотор" выпустил первую партию газомоторных грузовиков

Первая серийная партия коммерческих автомобилей Hyundai HD 78 с газомоторной силовой установкой сошла с конвейера калининградского завода "Автотор".

Пилотный выпуск модификаций грузовиков Hyundai на компримированном природном газе стартовал в конце прошлого года, сообщили в пресс-службе автопредприятия.

В процессе разработки автомобиля с компанией Hyundai Motor Company были согласованы существенные конструктивные изменения, включая двигатель, топливную аппаратуру, блок управления двигателем, взаимодействие с тормозной системой и другие.

Автомобили оснащаются силовым агрегатом Yuchai и газобалонным оборудованием, разработанным российской компанией. Новая модель имеет колесную базу 3 775 мм, рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 133 лошадиных сил, два газовых баллона объемом 320 литров (или 74-93 кубометра КПГ).

На газовых грузовиках Hyundai применяются баллоны 3-го типа (алюминиевый лейнер, армированный непрерывными волокнами, пропитанными смолой). Они безосколочны при разрушении, так как способны выдерживать давление в 3-3,5 раза выше рабочего и более 15 тысяч заправок (то есть пробег до 4,5 миллиона километров).

На автомобили устанавливается система курсовой устойчивости (VDC), которая противодействует опрокидыванию, регулирует тяговые и тормозные усилия, в том числе помогает при экстренном торможении и движении на подъеме. На заводе грузовики оснащаются широкой гаммой универсальных и специализированных надстроек для разных целей.