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29.03.2021 22:25
Рубрика: Спорт

ЭСК РФС признал верным решение не засчитывать гол "Зенита" в ворота ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Евгения Кукуляка не засчитывать гол "Зенита" в матче против ЦСКА.

На очередном заседании ЭСК РФС были изучены обращения клубов на судейство матчей 23-го тура РПЛ. Несмотря на победу над ЦСКА со счетом 3:2, клуб из Санкт-Петербурга написал обращение по моменту на 82-й минуте, когда, по мнению игроков и представителей "Зенита", мяч пересек линию ворот.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Комиссия приняла решение, что арбитр встречи поступил правильно. "Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Также ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Василия Казарцева засчитать победный гол "Динамо" в ворота "Краснодара" на 80-й минуте.

В матче "Уфа" - "Локомотив" судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым правильно не назначила два пенальти в ворота хозяев. Однако в третьем случае арбитр не указал на "точку" ошибочно.

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