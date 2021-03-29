ЭСК РФС признал верным решение не засчитывать гол "Зенита" в ворота ЦСКА

На очередном заседании ЭСК РФС были изучены обращения клубов на судейство матчей 23-го тура РПЛ. Несмотря на победу над ЦСКА со счетом 3:2, клуб из Санкт-Петербурга написал обращение по моменту на 82-й минуте, когда, по мнению игроков и представителей "Зенита", мяч пересек линию ворот.

Комиссия приняла решение, что арбитр встречи поступил правильно. "Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Также ЭСК РФС признала правильным решение арбитра Василия Казарцева засчитать победный гол "Динамо" в ворота "Краснодара" на 80-й минуте.

В матче "Уфа" - "Локомотив" судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым правильно не назначила два пенальти в ворота хозяев. Однако в третьем случае арбитр не указал на "точку" ошибочно.