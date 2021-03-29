"Локо-Кубань" победил "Калев" в преддверии битвы Еврокубка с УНИКСом

Баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани" в преддверии третьей, решающей игры четвертьфинальной серии Еврокубка против казанского УНИКСа победили на выезде в Эстонии "Калев" в рамках Единой лиги - 105:94.

Напомним, что во втором по значимости на континенте Еврокубке "Локомотив-Кубань" и УНИКС в четвертьфинале играют до двух побед. Пока счет в серии равный (1-1). Команды обменялись домашними победами - 94:88 в Казани и 86:74 в Краснодаре. Третье сражение состоится 31 марта в столице Татарстана.

В прошедшем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС в Москве не справился с ЦСКА (86:102), а "Локо" благодаря успеху в Таллине укрепился на четвертой позиции в таблице и почти сравнялся с казанцами - 14 побед и 6 поражений против немногим более лучшего баланса игр соперника 15-5.

На площадке в Эстонии максимальное отставание гостей по ходу встречи составило шесть очков. Российская команда ударно провела третью четверть (33:20), после чего уже не ослабляла контроль над игрой и даже преодолела трехзначный рубеж по результативности. Лучшими бомбардирами у победителей стали Миндаугас Кузминскас (20 очков), Дрю Гордон (19) и Уилл Каммингс (18). В активе разыгрывающего "Локо" Мантаса Калниетиса добрый десяток результативных передач.

"Калев" пока на десятом месте и вне зоны попадания в плей-офф, однако нельзя забывать, что прибалтийский клуб временами способен на самые неожиданные сюрпризы. Достаточно вспомнить февральский, абсолютно фееричный матч в Москве против ЦСКА, когда эстонская команда уступала хозяевам до 14 очков, но благодаря "камбэку" в заключительной десятиминутке вырвала победу 107:102, полностью ошарашив один из лучших клубных коллективов Старого света. Так что выигрыш у неуступчивого и задиристого "Калева", особенно на его паркете - дорогого стоит.

- Мы готовились к тяжелой игре, так как "Калев" сейчас в хорошей форме, - сказал главный тренер "Локомотива-Кубань" Евгений Пашутин. - Должны были остановить их быстрые прорывы, не позволять набирать легкие очки снайперам. В первой половине не справились с задачей, соперник набрал более 50 очков за две четверти. В перерыве поговорили с ребятами, сделали коррективы в защите и в третьей четверти поймали ритм. Во второй половине лучше двигали мяч, играли в умный баскетбол в нападении и показали совсем другую энергию в защите. Поздравляю команду с победой, сейчас очень важно восстановиться и с максимальной концентрацией подойти к игре Еврокубка против УНИКСа в Казани.

Центровой кубанцев Реджи Линч, который принес своей команде в Таллине 14 очков, также считает, что он вместе с партнерами смогли здорово прибавить во второй половине игры: "Калев" - сильная команда, в которой много баскетболистов, отличающихся высокой результативностью. В первые 20 минут матча мы были на шаг позади соперника, дали им возможность поймать кураж, много забить. После большого перерыва мы пришли в себя, прибавили в защите, увеличили интенсивность и стали лучше двигать мяч. Смогли закрыть их снайперов на периметре в важный момент, перестали давать совершать свободные броски. Вот тогда дело и наладилось!".

Где будем смотреть

31 марта, среда

"Матч! Арена"

18.55. УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Еврокубок. Четвертьфинал. Решающий матч серии до двух побед. Прямая трансляция.