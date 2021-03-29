На фестивале "От винта!" Адыгея представила инновационные проекты молодежи

Делегация Республики Адыгея в составе молодых изобретателей, предпринимателей и представителей органов власти приняла участие в Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!".

Мероприятие состоялось в Краснодаре 25?26 марта под эгидой министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Фестиваль посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Адыгея представила свои достижения на Всероссийской витрине проектов и практик. По поручению главы РА Мурата Кумпилова был сформирован пул самых интересных молодежных исследований в области научно-технического творчества. Также члены делегации приняли участие в деловой программе: посетили лекции и мастер-классы от ведущих спикеров в сфере технологического предпринимательства. Одним из центральных событий фестиваля стал технофорум - новый формат обсуждения самых актуальных вопросов отрасли, перспектив развития промышленности.

Выступая на фестивале, Денис Мантуров передал приветствие его участникам от президента России. "От винта!" стал одним из знаковых событий Года науки и технологий, который был объявлен главой государства. В стране сегодня уделяется большое внимание развитию молодежных инициатив, которые стимулируют развитие инженерного движения, способствуют генерации новых идей и двигают отечественную науку вперед.

"Отмечу высокий уровень научно-технической проработки перспективных образцов, которые здесь представлены. Это говорит о том, что вы не просто впитываете последние наработки, но и генерируете собственные прорывные решения. Многие прототипы могут успешно конкурировать с зарубежными. Мы будем внимательно отслеживать все ваши инновационные предложения с точки зрения вовлечения их в профиль стратегических проектов и воплощения в жизнь", - сказал Денис Мантуров.

В этом году на фестивальной площадке "От Винта!" в Краснодаре молодые таланты страны представили более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений. В их числе - изобретения юных дарований Адыгеи. Они представили 24 презентации молодежных проектных работ и 11 ведущих практик. Также для представления основных достижений республики подготовлен презентационный видеоролик.

В частности, представители "Кванториума" разработали серию "умной парковой мебели" (лавочки с инфракрасным обогревателем), необходимой в малой городской архитектуре, компактный прототип робота-уборщика, роботов "Сосулькорез" и "Погрузчик", а также робота "Исследователь" для изучения непроходимых местностей, "Ферум" для добычи рудных полезных ископаемых, "Венера" для изучения грунта на планете Венера, ряд дронов для геодезии, обнаружения лесных пожаров и поиска людей, пострадавших при ЧС.

Также юные дарования Адыгеи разработали и презентовали установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель поверхностей автомобиля, проект модернизации остановочных комплексов, карту Республики Адыгея с QR-кодами, позволяющими ознакомиться с достопримечательностями региона.

Кроме того, свои разработки представили студенты Политехнического колледжа МГТУ, АГУ. Они провели мастер-классы по занимательным химическим и физическим опытам, по изготовлению инновационных конфет с семенами чиа, кисломолочных продуктов. Одно из достижений ученых МГТУ уже получило патент и используется в медицине для лечения раневых поверхностей - это антисептическая пленка. Посетителей фестиваля привлекли также проекты систематизации и реставрации археологических артефактов.

Экспозицию Адыгеи посетили Денис Мантуров, участники технофорума других субъектов. Отвечая на вопросы гостей, молодые изобретатели рассказали о разработках и поделились планами своей деятельности. Глава минпромторга особо отметил актуальность и практическое значение трех проектов, которые связаны со здоровьесберегающими технологиями и созданием летательных аппаратов на солнечных батареях для работы в условиях ЧС. Министр поручил рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.

Гости фестиваля высоко оценили достижения юных дарований Адыгеи, которые являются результатом комплексной и системной работы по поддержке талантливой молодежи в регионе.

В республике накоплен опыт работы с одаренными детьми, реализуются мероприятия в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Перед министерством образования и науки РА глава Адыгеи также поставил задачу активнее использовать новые площадки: создаваемые в республике центры цифрового и гуманитарного образования "Точки роста", технопарк "Кванториум", Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе недавнего визита в Адыгею посетил центр и высоко оценил его работу.