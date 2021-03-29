На фестивале "От винта!" Адыгея представила инновационные проекты молодежи

Новости

Фильм российского режиссера возглавил американский прокат 13:18
Песков рассказал о шутках Путина 13:16
Песков сообщил о ревизии действий администрации США 13:15
Памфилова предложила Бударину на пост секретаря ЦИК 13:09
Игроки ФК "Ростов" станут героями реалити-шоу "Ростов-на-кону" 13:08
Умерла детская писательница и сценаристка Беверли Клири 13:08
В московском метро погиб мужчина 13:04
Песков оценил возможность разговора Путина с Зеленским 13:02
Мишустин утвердил правила грантов для разработчиков искусственного интеллекта 12:59
Россия и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в области обороны 12:54
Крашенинников и Толстой возглавили топ-10 эффективных депутатов 12:48
В Госдуме назвали напрасными усилия Украины для возвращения Крыма 12:45
Под Воронежем девушка станцевала на Вечном огне 12:45
Песков заявил, что Антонов не докладывал Путину о ситуации в отношениях с США 12:43
СК предъявил обвинение мужчине, призывавшему детей к руфингу 12:25
В Москве появились новые парковочные знаки 12:20
Петр Бирюков: Московские набережные начали готовить к летнему сезону 12:18
Под Псковом более 1,5 тысячи военных примут участие в учениях ВДВ 12:17
Звезда Comedy Club Марина Кравец покинула шоу "Маска" 12:15
В столицу идет резкое потепление и дожди 12:12
В московском метро поезда встали из-за человека на путях 12:10
Памфилова: Наша главная цель - повышение доверия к выборам 12:02
Названа причина смерти Королевы из "12 месяцев" Лианы Жвании 12:02
Песков сообщил о постоянных контактах Путина с Пашиняном 11:55
Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 миллиард долларов для выплат медикам 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
29.03.2021 13:05
Рубрика: Общество

На фестивале "От винта!" Адыгея представила инновационные проекты молодежи

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Делегация Республики Адыгея в составе молодых изобретателей, предпринимателей и представителей органов власти приняла участие в Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!".
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Мероприятие состоялось в Краснодаре 25?26 марта под эгидой министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Фестиваль посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи поставил задачи по развитию жилищного строительства в РА

Адыгея представила свои достижения на Всероссийской витрине проектов и практик. По поручению главы РА Мурата Кумпилова был сформирован пул самых интересных молодежных исследований в области научно-технического творчества. Также члены делегации приняли участие в деловой программе: посетили лекции и мастер-классы от ведущих спикеров в сфере технологического предпринимательства. Одним из центральных событий фестиваля стал технофорум - новый формат обсуждения самых актуальных вопросов отрасли, перспектив развития промышленности.

Выступая на фестивале, Денис Мантуров передал приветствие его участникам от президента России. "От винта!" стал одним из знаковых событий Года науки и технологий, который был объявлен главой государства. В стране сегодня уделяется большое внимание развитию молодежных инициатив, которые стимулируют развитие инженерного движения, способствуют генерации новых идей и двигают отечественную науку вперед.

"Отмечу высокий уровень научно-технической проработки перспективных образцов, которые здесь представлены. Это говорит о том, что вы не просто впитываете последние наработки, но и генерируете собственные прорывные решения. Многие прототипы могут успешно конкурировать с зарубежными. Мы будем внимательно отслеживать все ваши инновационные предложения с точки зрения вовлечения их в профиль стратегических проектов и воплощения в жизнь", - сказал Денис Мантуров.

В этом году на фестивальной площадке "От Винта!" в Краснодаре молодые таланты страны представили более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений. В их числе - изобретения юных дарований Адыгеи. Они представили 24 презентации молодежных проектных работ и 11 ведущих практик. Также для представления основных достижений республики подготовлен презентационный видеоролик.

В частности, представители "Кванториума" разработали серию "умной парковой мебели" (лавочки с инфракрасным обогревателем), необходимой в малой городской архитектуре, компактный прототип робота-уборщика, роботов "Сосулькорез" и "Погрузчик", а также робота "Исследователь" для изучения непроходимых местностей, "Ферум" для добычи рудных полезных ископаемых, "Венера" для изучения грунта на планете Венера, ряд дронов для геодезии, обнаружения лесных пожаров и поиска людей, пострадавших при ЧС.

Также юные дарования Адыгеи разработали и презентовали установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель поверхностей автомобиля, проект модернизации остановочных комплексов, карту Республики Адыгея с QR-кодами, позволяющими ознакомиться с достопримечательностями региона.

Кроме того, свои разработки представили студенты Политехнического колледжа МГТУ, АГУ. Они провели мастер-классы по занимательным химическим и физическим опытам, по изготовлению инновационных конфет с семенами чиа, кисломолочных продуктов. Одно из достижений ученых МГТУ уже получило патент и используется в медицине для лечения раневых поверхностей - это антисептическая пленка. Посетителей фестиваля привлекли также проекты систематизации и реставрации археологических артефактов.

Экспозицию Адыгеи посетили Денис Мантуров, участники технофорума других субъектов. Отвечая на вопросы гостей, молодые изобретатели рассказали о разработках и поделились планами своей деятельности. Глава минпромторга особо отметил актуальность и практическое значение трех проектов, которые связаны со здоровьесберегающими технологиями и созданием летательных аппаратов на солнечных батареях для работы в условиях ЧС. Министр поручил рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.

Гости фестиваля высоко оценили достижения юных дарований Адыгеи, которые являются результатом комплексной и системной работы по поддержке талантливой молодежи в регионе.

В республике накоплен опыт работы с одаренными детьми, реализуются мероприятия в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Перед министерством образования и науки РА глава Адыгеи также поставил задачу активнее использовать новые площадки: создаваемые в республике центры цифрового и гуманитарного образования "Точки роста", технопарк "Кванториум", Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея". Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе недавнего визита в Адыгею посетил центр и высоко оценил его работу.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Кабмин упростит порядок получения льготных кредитов для самозанятых
За сутки в России подтверждено 8711 случаев COVID-19 в 84 регионах
Песков рассказал о скором анонсе даты Послания
В Китае произведут 60 миллионов доз вакцины "Спутник V"
ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора