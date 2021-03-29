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29.03.2021 15:48
Рубрика: Происшествия

Вице-премьера Совмина Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолете

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Вице-премьер Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов заплатит административный штраф за отказ от использования маски на борту самолета Москва - Симферополь. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "Крым24".

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Инцидент произошел, когда зампред крымского правительства находился в отпуске и возвращался домой из столицы. Стюардессы несколько раз просили пассажира соблюдать режим ограничений из-за коронавируса и надеть маску, но эту просьбу Кабанов игнорировал. В аэропорту Симферополя его встретили сотрудники полиции, которые и оформили административные материалы.

- В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы,- пояснил Кабанов. - После инцидента был составлен административный протокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мною будет исполнено неукоснительно.

Интересно, что весной 2020 года вице-премьеру уже пришлось извиняться перед общественностью после того, как он нарушил самоизоляцию во время введения на полуострове режима повышенной готовности и отправился на природу, демонстрируя фотографии прогулки в соцсетях.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пандемия коронавируса COVID-19

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