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Рубрика: Экономика

Перечислены регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самый высокий уровень средних зарплат в небольших населенных пунктах России зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, в Магаданской области и Ненецком автономном округе. Об этом говорят данные исследования.

Фото: iStock
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В качестве основного показателя при составлении рейтинга эксперты использовали отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

"В провинции ЯНАО средняя зарплата в пять раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в округе составила 99,1 тысячи рублей в месяц, что в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах", - приводит подробности исследования пишет РИА Новости.

Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах - Ненецкий автономный округ с результатом 4,24.

Эксперты отмечают, что зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в шести регионах страны доходы в провинции опередили крупные города и столицы регионов. В этом списке оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская область, Еврейская автономная и Курская области.

В девяти российских регионах зарплата в провинции очень близка (менее 5 процентов разницы) к доходам жителей крупных городов. А вот в Республике Тыва, Чеченской Республике и Омской области в провинции зарплаты оказалась практически на треть меньше, чем в крупных городах. В лидерах по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах северные и дальневосточные регионы.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь УрФО ЯНАО ДФО Магаданская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми ДФО Амурская область

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