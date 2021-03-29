Перечислены регионы-лидеры по уровню зарплат в провинции

Самый высокий уровень средних зарплат в небольших населенных пунктах России зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, в Магаданской области и Ненецком автономном округе. Об этом говорят данные исследования.

В качестве основного показателя при составлении рейтинга эксперты использовали отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

"В провинции ЯНАО средняя зарплата в пять раз превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в округе составила 99,1 тысячи рублей в месяц, что в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах", - приводит подробности исследования пишет РИА Новости.

Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах - Ненецкий автономный округ с результатом 4,24.

Эксперты отмечают, что зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в шести регионах страны доходы в провинции опередили крупные города и столицы регионов. В этом списке оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская область, Еврейская автономная и Курская области.

В девяти российских регионах зарплата в провинции очень близка (менее 5 процентов разницы) к доходам жителей крупных городов. А вот в Республике Тыва, Чеченской Республике и Омской области в провинции зарплаты оказалась практически на треть меньше, чем в крупных городах. В лидерах по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах северные и дальневосточные регионы.