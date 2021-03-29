Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях вне региона проживания

Российские школьники смогут летом отдыхать в лагерях, которые находятся в другом регионе. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В документе отмечается, что детский отдых должен быть организован с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Главы региональных управлений Роспотребнадзора должны представить свои предложения по этому вопросу.

Кроме того, постановление увеличивает разрешенное количество детей в отрядах с 50% до 75%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что детский летний отдых в этом году должен состояться. Глава правительства поручил Роспотребнадзору изменить требования к оздоровительной кампании.